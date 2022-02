De comediante a héroe en la guerra: la historia del presidente ucraniano

“Yo estoy aquí y voy a defender el Estado”, aseguraba Volodymyr Zelenskiy en un video grabado por él mismo con el que desmentía las versiones que afirmaban que había huido ante los avances de la militancia rusa.

No solo no huyo, sino que el presidente ucraniano se convirtió en una figura clave en el conflicto, con mensajes diarios que alientan a sus nacionales a no abandonar la lucha contra el enemigo invasor. ¿Quién es Volodymyr Zelenskiy?

Apasionado por la actuación, el ahora jefe de Estado representaba a un profesor de historia que se convertía en presidente de su país en la comedia “Servidor del pueblo”. El programa televisivo fue su salto a la fama y un vaticinio de lo que sucedería en 2019 cuando efectivamente resultó electo presidente de Ucrania. Además, cofundó una reconocida productora en su país, Kvartal 95.

Esa misma fama lo llevó a la presidencia. El partido político Servidor del Pueblo fue creado en marzo de 2018 por personas allegadas a su productora. Tras la contienda electoral obtuvo el 73% de los votos contra el multimillonario y presidente en funciones, Petro Poroshenko. Zelenskiy asumió como presidente el 20 de mayo de 2019.

Limpiar la política y llevar la paz al este del continente fueron sus grandes banderas durante la elección. Sin embargo, la definición del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania lo puso en jaque.

Con ojeras cada vez más marcadas, a menudo vistiendo ropa deportiva y hablando en su propio idioma buscó echar a los rusos a los gritos de Ucrania, cuestionó a la comunidad internacional por dejarlos solos y pidió a los ucranianos que salieran a las calles para defender a su país.

"Llamo a detener inmediatamente a Putin, la guerra en contra de Ucrania y del mundo. Armemos una coalición anti-Putin", dijo en otra de sus declaraciones dirigiéndose a los referentes de los demás países.

A sus 44 años, Zelenskiy lidera una nación de 44 millones de personas en medio de un conflicto armado sin perder la firmeza. Día tras día, el mandatario ucraniano redobló la apuesta contra Putin y su rebeldía lo posicionó como un superhéroe a los ojos del mundo.

“Necesito municiones, no un viaje”, dijo según fuentes de Inteligencia de Estados Unidos cuando le propusieron refugio ante la avanzada de Rusia y a pesar de que está seguro de ser un objetivo para el gobierno ruso, continúa luchando para defender a su país.

En la misma tónica reclutó a hombres ucranianos de entre 18 y 60 años y en un video publicado por el sitio web de Presidencia les pidió: “No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche, van a intentar un ataque". Además decretó que ellos no puedan salir del país por lo que tendrán que pasar a integrar las tropas distinguidas por girasoles- flor nacional de Ucrania y símbolo de la paz- .

Sus orígenes

Ubicada a 400 kilómetros al sur de Kiev, Kryvyi Rih aún no ha sufrido la peor parte de la guerra. La ciudad natal de Zelenskiy deja en evidencia sus raíces humildes.

Volodymyr nació allí el 25 de enero de 1978. Su padre, Oleksandr, fue profesor de informática, y en los últimos años se desempeñó como presidente del Departamento de Informática y Software Aplicado. En tanto, su madre trabajaba como ingeniera. De familia judía, algunos de sus antepasados fueron víctimas del Holocausto.

Antes de conocer su pasión por la actuación, el actual presidente ucraniano se graduó como doctor en Derecho en el Instituto de Economía de Krivói Rog, pero nunca ejerció como tal.

En septiembre de 2003 Zelenskiy se casó con quien había sido su compañera de escuela, Olena Kiyashko. Junto a ella tuvo dos hijos, Kirilo y Olekasandra, que sigue sus pasos en las artes visuales.