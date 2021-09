De Dune a Matrix 4, mirá cuáles son los principales estrenos que llegarán a Uruguay en 2021

Después de un año y medio incierto en el que la industria mundial del cine campeó la crisis por la pandemia a los tumbos, con fracasos estrepitosos y salas cerradas o vacías, la luz empieza a verse en la segunda mitad del año. En los cuatro meses que quedan del 2021, la cartelera se poblará otra vez con grandes y esperados espectáculos cinematográficos, sagas legendarias, nuevas producciones de directores destacados y algunas de las películas que pasaron por los recientes festivales de Cannes, Berlín o Venecia. En ese sentido, los cinéfilos deberán tener a mano y bien presente el calendario para no perderse nada, y eso es lo que pretende esta nota: ser un ayuda memoria para volver con todo, ahora sí, a la sala de cine.

Cry Macho – 23 de setiembre

A los 91 años, Clint Eastwood no tiene intención de parar de filmar. A un ritmo que cualquier director con cincuenta años menos envidiaría, el legendario cineasta presenta en 2021 Cry Macho, una historia de redención, frontera y que tiene, al menos por lo que se puede ver en los adelantos, el espíritu del western crepuscular, un género del que supo ser una referencia total.

Los santos de la mafia – 30 de setiembre

Considerada como una de las mejores series de la historia, Los Soprano tendrá este año una película que funcionará como precuela a la historia que desarrolla la icónica producción de HBO. Ubicada también en Newark, Nueva Jersey, en Los santos de la mafia hay un componente particularmente interesante dentro de su elenco: el hijo del actor James Gandolfini, Michael, se pone en la piel de un joven Tony Soprano, el mismo personaje que inmortalizó su padre, que murió en 2013.

Sin tiempo para morir – 30 de setiembre

Daniel Craig se despide del personaje de James Bond con esta quinta entrega de su saga del espía con licencia para matar. Sin tiempo para morir ha sido, probablemente, la película que más veces se reprogramó por la pandemia, pero parece que la conclusión de las aventuras de Craig en el traje de 007 finalmente se podrá ver a partir del 30 de setiembre.

El último duelo – 14 de octubre

Matt Damon y Ben Affleck, que saltaron a la fama con su guion por En busca del destino y por el que ganaron un Oscar, vuelven a trabajar en conjunto en esta película de Ridley Scott que se sumerge en la Francia medieval para contar una historia de honor, mentiras y, por supuesto, caballeros con armadura. El último duelo está protagonizada por Damon, Affleck, Adam Driver, Jodie Comer y es uno de los espectáculos cinematográficos del año.

Duna – 21 de octubre

Pero si hablamos de espectáculos, en 2021 todas las señales apuntan a Duna, la adaptación con la que el canadiense Denis Villeneuve (La llegada, Blade Runner 2049) pretende hacerle justicia a la clásica novela de ciencia ficción de Frank Herbert. La historia se ubica en el planeta desértico de Arrakis, donde dos familias se disputan el comercio de la especia, una sustancia que garantiza la riqueza, entre otras cosas. El argumento es mucho más complejo y espectacular que estas cuatro líneas, y la película de Villeneuve buscará estar a la altura de una historia enorme tras fracasos sonados como el de David Lynch, en 1984.

Halloween Kills: la noche aún no termina – 21 de octubre

El regreso de Michael Myers en 2018 dejó un buen sabor de boca. De la mano del director David Gordon Green, y con el beneplácito y la producción de John Carpenter, esta especie de secuela/reboot funcionó y trajo la historia de Laurie Strode, interpretada otra vez por Jamie Lee Curtis, al presente. Halloween Kills continúa la trilogía en donde se quedó la película anterior: con un incendio del que, por supuesto, Michael escapa con sed de venganza y de sangre.

La crónica francesa – 21 de octubre

Wes Anderson ha confeccionado –esa es la palabra que mejor lo define– un cine plagado de señas estéticas reconocibles. En ese sentido La crónica francesa, a juzgar por las imágenes que se adelantaron hasta ahora, es una hipérbole de su estilo. Estrenada oficialmente en el festival de Cannes, la película está protagonizada por una catarata de estrellas y se define como “una carta de amor al mundo del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí”.

Eternals – 4 de noviembre

La cineasta china Chloe Zhao fue el nombre que acaparó los titulares tras la ceremonia de los Oscar de este año por los cuatro premios que se llevó por Nomadland. Y, con esa película todavía fresca en la memoria y en las salas, en poco menos de dos meses la cineasta verá otra producción suya en cines, pero muy diferente a la anterior: se trata de Eternals, una nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, que se enfoca en un grupo de seres supremos que velan por el bienestar del Planeta Tierra.

El misterio de Soho – 11 de noviembre

El británico Edgar Wright, conocido por ser el creador de la trilogía del Cornetto –integrada por las películas Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The end of the world–, Scott Pilgrim y Baby Driver, da un giro hacia el terror y presenta esta historia que narra las peripecias de una estudiante de diseño textil que, en el Soho de Londres, quedará envuelta en una historia de fantasmas y otras yerbas. Se estrenó en el festival de Venecia hace algunos días y las recepciones, hasta el momento, han sido particularmente entusiastas.

Directo a streaming

Titane – Mubi

La Palma de Oro de Cannes 2021 está llamada a ser una de las películas más polémicas y divisivas de los últimos años. Quienes la vieron en el festival quedaron estupefactos y gratamente impactados por la propuesta de la directora francesa Julia Ducournau, una película absolutamente radical que se afianza en la violencia, la familia, personajes desechos y los cuerpos llevados al límite. "Obra maestra" es el término que han utilizado para mencionarla, y con esas credenciales llegará a la plataforma Mubi en algún momento del año.

Fue la mano de Dios – 15 de diciembre Netflix

La historia de Paolo Sorrentino, el director de La gran belleza y Juventud, entre otras, está marcada por la figura de Diego Maradona y su pasaje por Nápoles. El cineasta italiano literalmente salvó su vida al escaparse de su casa para ir a ver un partido del Napoli del argentino, y evitar quedar atrapado en una fuga de gas que mató a sus padres. Ahora, Sorrentino homenajea al Diego y a su infancia en su película más personal y, según quienes ya la vieron en el festival de Venecia, más conmovedora. Llega a Netflix a fin de año.

Matrix resurrecciones – 22 de diciembre – HBO Max

La historia de Neo, el elegido que salvará a la humanidad de la guerra contra las máquinas, todavía no terminó. La creación de las hermanas Wachowski vuelve para un cuarto capítulo varios años después, de la mano de Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss, y con una propuesta que, si bien no está claro si se podrá ver en cines uruguayos, si estará disponible en HBO Max en diciembre.