De una pintura a la foto real: un software reinventa los rostros de personajes históricos

#gan #artbreeder #stylegan2 #digitalart #artificialintelligence #neuralnetworks #generativeadversarialnetworks #neuarlart #neuralartwork #cgi #machinelearning #generativeart #conceptart #characterdesign #thispersondoesnotexist #synthetichuman #artwork #portrait #Renaissance #michelangelo #sculpture #david

A post shared by Bas Uterwijk (@ganbrood) on May 13, 2020 at 9:02am PDT