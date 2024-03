🔴EN VIVO Debate por el DNU: la oposición logró quorum y genera divisiones en el Gobierno

El bloque de senadores de Unión por la Patria, acompañado por otros bloques provinciales, consiguieron el quorum con 45 senadores sentados en sus bancas, para intentar dar el primer paso para derogar el decreto de necesidad y urgencia 70/2024 que desreguló la economía en el principio de la gestión del presidente Javier Milei. Victoria Villaruel, enfrentada con la Casa Rosada por convocar la sesión, encabeza el debate.

En las últimas horas, se inició una fuerte polémica relacionada con el temario de la sesión de la Cámara de Senadores, debido a que fue incluido el DNU 70/2023. La discusión se debe principalmente a que tiene grandes chances de ser rechazado, lo cual generó un fuerte descontento, debido a que el documento que pone este tema como uno de los tantos a tratar, cuenta con la firma de la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

De esta forma, en medio de los entredichos internos y las típicas manifestaciones en redes sociales, se suspendió la reunión de Gabinete prevista para la mañana del jueves, algo que se lo atribuyeron a "razones de agenda". Tanto Milei como todos los ministros están enfocados en el debate parlamentario, ya que desde la noche del miércoles y el inicio del día de la fecha, habría llamados enfáticos de los gobernadores para que se evite el rechazo.

En el Gobierno consideran que el DNU no tenía que ser tratado hasta que no se consigan los 37 votos para refrendarlo, que es un número que hoy suena lejano. El peronismo cuenta con 33 senadores, que en principio votarían de modo negativo, y la Unión Cívica Radical tiene 13 bancas, por lo que pasará a ser clave porque podría definir si la primera gran medida que lanzó Milei es aprobada o rechazada.

En caso de que no pase, sería la primera vez que ocurre, ya que el Senado nunca había rechazado un DNU de un presidente. Igualmente, para que la norma deje de estar vigente, también debe ser rechazada por la Cámara de Diputados.

José Luis Espert acusó a Victoria Villarruel de pretender "desestabilizar al Gobierno de Milei"

En una aparición realizada en un noticiero de La Nación más, el diputado Espert, que tras un paso por Juntos por el Cambio anunció su regreso a La Libertad Avanza, hizo una fuerte acusación contra la Vicepresidenta por su accionar: “No sé si Victoria Villarruel quiere desestabilizar al Gobierno de Milei”.

Cuando le preguntaron por las posibles internas dentro del espacio, declaró que “yo podré estar cerca del Gobierno y del presidente, pero no soy parte del Poder Ejecutivo, puedo no saber cosas”, aunque reconoció que “a la luz de esto, me genera dudas”, porque hubo una decisión política de la vicepresidenta”.

Además, consideró que Villarruel debería mantener su posición y evitar la sesión de mañana, por lo que desmintió el argumento de que estaba obligada a presidir la sesión si no quería recibir una denuncia penal. Es por eso que diferenció el funcionamiento del Senado al de Diputados, teniendo en cuenta que si se hubiera planteado en la Cámara Baja, Martín Menem no iba a tener otra alternativa.

También se lamentó: “Si se cae el DNU, políticamente es un golpe fuerte", pero también sería “una pena porque ese DNU tiene cosas muy buenas para la gente”. “Es una avivada, ir más rápido lo que está yendo porque ya viene en la Ley Bases la fórmula de jubilación”, consideró el economista al destacar que fue una jugada política orientada a “detonar el programa político de Milei”, cerró.

Guillermo Francos opinó sobre la firma de Victoria Villarruel y le respondió a Espert

En una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia y después de que la Oficina del Presidente lance un fuerte comunicado en el que se criticó “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta”, el ministro del Interior dijo que pudo tratarse de un "error".

“No redacté el comunicado, no sé cuál es la intención de ese comunicado, pero no creo que haya habido una intención de la vicepresidente. En todo caso, puede haber habido un error en incluir el DNU en el temario, pero no creo que haya habido una intención de dañar al Gobierno. Sería absolutamente ridículo pensar en eso”, explicó.

Al ser consultado sobre la vicepresidenta accedió la presión de sectores kirchneristas, respondió: "Ceder a la presión implica incluir un tema. Esto es una discusión de tipo político entre sectores de la oposición y el Gobierno, cuando hay más de 100 DNUs pendientes de tratamiento por la comisión bicameral. El bloque kirchnerista en el Senado, en un acto claramente opositor y para debilitar al Gobierno, presiona para poner este tema dentro del temario de la sesión, cuando no ha sido tratado por la comisión bicameral y cuando hay cientos de DNU que nunca han sido tratados. Quienes intentan desestabilizar al Gobierno claramente son los senadores del kirchnerismo".

Luego, sobre los dichos de Espert, señaló que "a lo mejor no lo expresó bien, no sé si habrá querido decir eso. No me parece que podamos hacer este tipo de especulaciones sobre el inicio de un Gobierno", y que "hay un tema de presiones en el Senado para incorporar el tema del tratamiento del DNU en el temario de la sesión de esta semana y que la presidente Villarruel podría haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar este punto. Ella tiene también el tema de cómo construir mayoría en el Senado para tratar los temas del Ejecutivo y aparentemente algunos de los sectores la estaban presionando. Tal vez esa expresión haya sido un error, pero no más que eso".

Y, finalmente, siguiendo el tono del presidente, afirmó que la votación en el Senado permitirá “saber quiénes quieren hacer las cosas bien en la Argentina y quiénes no”, y añadió que el kirchnerismo “deberá hacerse cargo” de la decisión de impulsar el tratamiento del DNU.