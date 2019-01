Defensor Sporting se prepara para la subida

Defensor Sporting juega una carrera contra el tiempo. La experiencia de Jorge “Polilla” Da Silva como flamante entrenador en su retorno al club le da ese plus que necesita un plantel que perdió a muchos jugadores con experiencia y que en solo nueve días debe salir de la pretemporada y trepar a los 3.600 metros de La Paz para debutar por la Copa Libertadores ante Bolívar. Una situación que suele representar riesgos para los uruguayos.

“Me da alegría haber vuelto a Defensor. Cuando me fui hace casi 10 años sabía que iba a volver en algún momento. Feliz porque vuelvo a mi casa, me encontré con un montón de gente amiga y con la ilusión de repetir lo de la etapa anterior que fue muy bueno con los títulos del Uruguayo, del Apertura y Clausura, y ojalá podamos repetir ese ciclo, pero más que nada con la felicidad de volver al club que me ha dado tanto. Me siento parte de Defensor, fueron muchos años en este club que me dio la oportunidad de formarme como jugador profesional, de retirarme como futbolista, de empezar como entrenador, de tener un pasaje importante como técnico del primer equipo durante muchos años. Fue mucho tiempo viviendo allí dentro y lógicamente que me siento parte de la casa”, contó Da Silva a Referí.

Polilla habló de su plantel: “Cuando llegamos vimos que había un plantel muy corto en cuanto a futbolistas de experiencia. Fueron ocho o nueve bajas más el arquero Reyes que está lesionado por lo que son 10 jugadores, por eso ascendimos a 14 chicos de Cuarta y Quinta división e incorporamos a algunos futbolistas en algunas posiciones que entendíamos que eran muy necesarias, y por ahí nos está faltando un poco en cuanto a la formación. Entendemos que tenemos un plantel muy juvenil y la idea es sumar algún jugador más, más allá de que

Defensor siempre apunta a darle la oportunidad a los chicos del club, a seguir formándolos y que sigan teniendo oportunidades. Seguramente podamos incorporar algún jugador más, pero la situación económica del club es un poco complicada de momento, y no es sencillo”.

Y añadió: “Estamos viendo quién puede llegar, pero básicamente para tener un plantel de más experiencia y más equilibrio y cubrir alguna posición que todavía nos falta”.

Se estrena en nueve días en la Copa Libertadores ante Bolívar. “Somos los primeros en debutar por eso también está la preocupación y el afán de poder sumar gente rápidamente porque en menos de 15 días estamos jugando el primer partido. El 23 jugamos en La Paz, el 21 viajamos a Bolivia y nuestro comienzo se producirá con un plantel nuevo. No tuvimos el tiempo necesario como para poder ensamblar todos los futbolistas que llegaron, ponerlos a punto en lo físico y futbolístico, pero confiamos en la juventud y experiencia de algunos muchachos y en base a eso formar un equipo nos pueda dar la chance de seguir avanzando en cada una de las fases que nos toque jugar”, sostuvo.

No es nada sencillo salir de una pretemporada y luego ir a jugar a la altura. Así lo ve Da Silva: “Es algo que hemos ido manejando con el grupo. No solo tenemos un debut muy rápido y con pocos días de trabajo, sino que todavía tenemos la complejidad de debutar a 3.600 metros de altura cuando por ahí todavía no estás en la mejor condición física o futbolística. Estamos viendo y evaluando a cada uno de los jugadores en qué condiciones están y cómo llegarían al día 23 y tratar de poner en cancha a un equipo que para ese tipo de partidos esté en las mejores condiciones físicas más que nada”.

El miércoles juegan un amistoso contra Liverpool y el lunes 21 viajan a Santa Cruz, para subir en la mañana del partido a La Paz.

“Nos adaptamos a los futbolistas y viendo las cualidades del plantel para explotar las virtudes de cada uno de ellos. La idea siempre y más estando en Defensor, es tratar de ser protagonistas, de pelear de igual a igual con todos, y ojalá podamos encontrar un equipo que sea sólido, que nos dé la posibilidad de ser protagonistas”, dijo el Polilla.

Altas

Alejandro Villoldo (Wanderers)

Mauricio Gómez (Torque)

Álvaro González (Nacional)

Maximiliano Perg (Toluca de México)

Robert Ergas (volvió de Boston River)

Ángel tejeda (Real españa de honduras)

Bajas

Ayrton Cougo (Libertad de Paraguay)

Mathías Suárez (Montpellier de Francia)

Ernesto Goñi (Danubio)

Mathías Cardacio

Emiliano Álvarez (cedido a Boston River)

Gonzalo Maulella

Claudio Rivero

Germán Rivero

Cecilio Waterman

Amistosos

5/1 Perdió 1-0 ante la sub 20

12/1 perdió 2-0 ante Libertad de Paraguay

16/1 juegan ante liverpool

Debuta en la Copa Libertadores

23/1 en La Paz ante Bolívar