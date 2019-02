Del calor sofocante a un otoño repentino: previsiones de un cambio brusco de temperatura

La ola de calor de esta semana llega a su fin y, como parece que el clima no conoce de términos medios, la próxima semana habrá temperaturas de entre 10° y 20° C menos. Este viernes continuará el calor sofocante en todo el país, con máximas de 36° C y mínimas de 22° C, que seguirá hasta el sábado en el norte.

En la zona sur del país, desde este sábado se sentirá la diferencia de temperatura, con máximas de no más de 23° C y mínimas de 13° C, especialmente a partir del martes. En el norte, esas mínimas y máximas se presentarán desde el miércoles y en todo el país comenzarán a ascender hacia el sábado 2 de marzo –cuando comienza la semana de Carnaval-, pero “levemente”, según un informe del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

En tanto, tanto se espera que llueva desde la madrugada de este sábado en el sur y suroeste. Las precipitaciones se irán trasladando hacia el norte desde el domingo y a partir del lunes cesarán. Inumet pronostica que en promedio lloverán entre 20 y 30 milímetros.