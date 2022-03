Delitos informáticos investiga la denuncia por amenaza por mail al árbitro asistente del partido de Nacional

La Fiscalía de Delitos Informáticos investiga la denuncia por amenazas vía mail al árbitro asistente Martín Soppi, informó el jefe de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech. La amenaza llegó días antes de que Soppi arbitrara el encuentro entre Nacional y Montevideo City Torque previsto para este domingo 6 de febrero, partido que desistió de arbitrar por la situación. La fiscal a cargo del caso es Silvia Pérez.

Finalmente el partido no se disputó por el paro que la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) aprobado el sábado, en repudio de este hecho de violencia junto a otros dos que ocurrieron en los últimos días: la amenaza al línea Horacio Ferreiro luego de arbitrar el partido entre Nacional y Liverpool, y la amenaza al árbitro Gustavo Tejera tras el partido entre Danubio y Peñarol disputado este sábado, por parte de un fotógrafo.

Sobre este último caso, se realizó una denuncia por parte de los árbitros pero esta no llegó a la instancia de parte en la Fiscalía de Flagrancia, instancia necesaria para continuar una denuncia de amenazas, por lo que no se realiza una investigación penal sobre el caso, explicó Benech. Este tipo de delitos no se puede investigar de oficio.

Podrán caber sanciones administrativas por parte del club locatario, Danubio, o por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que en un comunicado en apoyo a los árbitros afirmó que "trabaja para combatir" todo tipo de "acción que atente" contra los actores del fútbol local, y para "sancionar a sus autores" dentro de su jurisdicción.