Demanda de Conaprole por negocios con Venezuela: Justicia falló a favor del Estado en primera instancia

La Justicia falló a favor del Estado uruguayo en primera instancia en relación a la demanda que presentó en marzo de 2022 la empresa Conaprole por US$ 62 millones por un negocio de exportación a Venezuela durante la segunda administración de Tabaré Vázquez (2015-2019), confirmaron a El Observador fuentes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Conaprole presentó una demanda tanto al Estado uruguayo como al venezolano, porque entendió que todavía le corresponden cobrar US$ 31,8 millones por embarques de leche en polvo a Venezuela que no fueron abonados, a lo que se suman otros US$ 30 millones por "daños y perjuicios", lo que lleva a la cifra de US$ 61,8 millones.

Según informó el portal Blasina y Asociados el martes, la Justicia dio la razón al Estado uruguayo en una primera instancia, aunque los representantes legales de Conaprole apelaron y ahora el caso será tratado en un Tribunal de Apelaciones.

El negocio de exportación de leche en polvo a Venezuela se desarrolló entre 2015 y 2019, durante el segundo mandato de Vázquez.

Luis Lacalle Pou se refirió a este tema en marzo del año pasado –cuando se presentó la demanda– y señaló que "una vez más" los "errores de alguno" los pagaba "el pueblo uruguayo".

"Una vez más, lamentablemente, los errores de algunos los tiene que pagar todo el pueblo uruguayo, si es que la Justicia falla a favor de la industria", afirmó entonces.

Y agregó: “Como cuando éramos chicos, a los productores se les dijo ‘tirate que hay arenita, tirate que el negocio es un éxito’”, sostuvo, y enseguida remarcó que eso fue "un error".