Denuncian que sindicalista de Fenapes faltó a 250 horas de clase presentando certificados que no fueron validados

El dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) Marcel Slamovitz faltó 250 horas a dar clases en el Liceo N°1 de San José por actividades sindicales entre 2016 y 2017 presentando justificativos por sus inasistencias que no fueron válidos, según informó El País.

Ante esta situación, el gremio solicitó que "se investigue la situación denunciada, con todas las garantías del caso, para su esclarecimiento" que "configura un interés central para la Fenapes", según dejó constancia en un comunicado difundido este martes.

"En los últimos días, y a partir de las denuncias públicas de nuestra federación, en el marco del inicio de clases, se han formulado (...) acusaciones que involucran" a Slamovitz, alertó y denunció "una política sistemática de ataques" contra la Federación.

Por otro lado, recordó que el Comité Ejecutivo del pasado 27 de marzo aceptó "por consenso" la propuesta del dirigente sindical de retirarse de la responsabilidad de vicepresidente del sindicato.

El caso salió a la luz luego que Miriam Arnejo, la ex directora del liceo donde trabajaba Slamovitz como profesor de Historia, denunciara en Informativo Carve que un integrante del Consejo, amigo cercano del sindicalista, "fue quien lo cubrió siempre y quien le sacó las castañas del fuego” cuando el Consejo de Educación Secundaria (CES) abrió una causa en su contra que finalmente archivó.

Slamovitz "aparentemente" tenía en ese entonces 44 horas de docencia, 20 en el Penal de Libertad y 24 en el Liceo N°1, explicó a El Observador, la directora de Secundaria, Jenifer Cherro. Pero, de acuerdo con un convenio entre el Consejo Directivo Central (Codicen) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), de ese total disponía de 20 horas para ejercer su actividad gremial, añadió.

Según la denuncia, el profesor decidió tomar la horas sindicales que le correspondían en el Penal de Libertad pero también incurrió en una cantidad importante de faltas en sus otras horas docentes que debieron ser dictadas normalmente, explicó la jerarca. Por este motivo, presentó certificados firmados por la Fenapes en los que se citaba el artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente.

Los justificativos de la Fenapes fueron firmados por la entonces presidenta del gremio, Virginia García Montecoral, y el secretario general, José Olivera y dejaron constancia que Slamovitz cumplió tareas “encomendadas por el Comité Ejecutivo”.

Sin embargo, el artículo mencionado no justifica inasistencias por concurrir a actividades sindicales sino por misiones oficiales o tareas que encomienda el Codicen o por autoridades de la educación, indicó Cherro. La institución no le solicitó a Slamovitz asistir a instancias gremiales y tampoco correspondería que lo hiciera.

En tanto, la Fenapes indicó que correspondía al sindicato "acreditar" la situación de Slamovitz, "y en última instancia -y en atención particular a lo establecido por el propio artículo 70.10-, consistía en una solicitud que las autoridades correspondientes debían analizar y definir".

Cherro aseguró que esperará a que el servicio jurídico de la institución tome alguna decisión al respecto. "Secundaria todavía no ha hecho absolutamente nada, se está en la etapa de informar y cumplir con lo que se nos pidió", señaló. Pese a que por el momento no hay ninguna causa, la directora recalcó: "Esta administración actúa con la seriedad que corresponde y que si hay una denuncia se investigará".

Los hechos

Ante la cantidad de inasistencias que el docente tenía en el centro educativo de San José fue que la directora de ese entonces abrió un expediente solicitando asesoramiento al CES. En una nota con fecha del 23 de marzo, Arnejo dijo que la motivó el hecho de “proceder ajustada a reglamento”, según consta en el expediente al que tuvo acceso El País, luego de que el diputado colorado Felipe Schipani hiciera un pedido de informes.

En el documento se dejó constancia que luego de mantener un diálogo con el inspector docente J.B., la justificación de inasistencias por el artículo 70-10 serían validadas "únicamente teniendo en cuenta lo acordado en reunión bipartita de fecha 17 de julio de 2017", la misma fecha en que una abogada de Secundaria hizo un informe donde advirtió que no se podían justificar las inasistencias. En ningún pasaje del expediente se hace referencia al contenido de esa reunión, de la que no figuran actas. Tras este hecho, se procedió a archivar el tema.

Mientras tanto, Slamovitz continúo registrando inasistencias, que en 2017 llegaron a totalizar 140 horas. Finalmente, el 16 de agosto se desarchivó el expediente, que entró a sesión del Consejo integrado por Celsa Puente, Javier Landoni e Isabel Jaureguy. Fue en ese entonces, que la secretaria general del CES le comunicó telefónicamente a Arnejo que procediera "a dar cumplimiento de lo que se informara al inspector" en vista que no se habían justificado las faltas del sindicalista.

El 8 de setiembre, en una nota dirigida a Landoni, el dirigente sindical propuso como forma de paliar la situación realizar clases de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y prepararlos para los parciales. En concreto, se ofreció para asistir todos los jueves desde las 18:15 a las 20:30.

Sin embargo, días más tarde, la directora consideró -a través de un carta- que la propuesta del docente no era "paliativa" de las horas de clase que los alumnos no habían recibido "en tiempo y forma". Pese a las horas no dictadas, el 90% de los estudiantes ya tenían nota de promoción, por lo que cuestionó: "¿Quiénes asistirán a las clases de apoyo?".

Para evitar los reclamos de padres y alumnos, Arnejo solicitó al CES ordenar esta situación, hecho que nunca ocurrió y que terminó con el archivo del expediente.

El Observador se comunicó con Slamovitz, quien optó por no brindar declaraciones y se limitó a responder que el caso "está en manos" de sus abogados.