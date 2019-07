Desde aliados hasta rivales: todos los exabruptos de Donald Trump

La renuncia del embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, tras el escándalo por la filtración de unos correos electrónicos críticos con el gobierno de Donald Trump, fue el último escándalo protagonizado por el presidente, pero no es el único encontronazo que ha tenido el mandatario desde que asumió en la Casa Blanca.

Trump llamó “estúpido” a Darroch después de que el diario británico Mail on Sunday diera a conocer unas comunicaciones confidenciales del embajador. El británico criticó con dureza el gobierno de Trump y describió el ambiente en la Casa Blanca como caótico, por lo que el mandatario dijo que ya no tendría contacto con el diplomático.

“El embajador excéntrico que el Reino Unido colocó en Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido”, escribió Trump en una serie de tuits, fiel a su estilo. El mandatario estadounidense dejó claro en sus mensajes que no conocía a Darroch, lo que no le impidió llamarlo “imbécil pretencioso”.

Tras el anuncio de que no iba a tener más trato con el emisario de Londres, Trump criticó duramente la gestión de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y sugirió al embajador que hable “con su país, y con la primera ministra Theresa May acerca de su fallida negociación sobre el brexit”.

“Le dije a Theresa May cómo conseguir el acuerdo, pero siguió su propia y ridícula senda y no fue capaz de lograrlo. ¡Un desastre!”, afirmó el presidente estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, condenó en Twitter los comentarios de Trump tildándolos de “irrespetuosos y falsos”.

Los comentarios del diplomático provocaron la furia de Trump hasta el punto de amenazar con empañar la relación entre ambos países. Tras las duras críticas del mandatario, el embajador británico dimitió. Trump se ha distinguido entre los demás presidentes de Estados Unidos por su carácter temperamental y por salir al cruce con vehemencia y de forma pública. Al mandatario le cuesta particularmente discutir en el disenso, e incluso solía bloquear a usuarios en Twitter que no compartían su pensamiento político.

Por esa razón, la corte de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que Trump no puede realizar más esa acción. La sentencia se produjo después de que un grupo de usuarios de Twitter y el Instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia presentaran una demanda en la que lo acusaban de bloquear indebidamente comentarios de sus opositores políticos.

Y desde que Trump se convirtió en presidente han sido varias las controversias que ha tenido tanto con políticos como con periodistas.

Versus Angela Merkel

La canciller alemana, Angela Merkel, y el mandatario de Estados Unidos están distanciados y lo han dejado ver en sus encuentros. Las diferencias políticas entre ambos hacen que sean líderes antagonistas.

En un encuentro en la Casa Blanca, antes de que el mandatario sea electo como presidente de Estados Unidos, Merkel le pidió para tomarse las manos pero Trump ni siquiera le respondió. Además, Trump la acusó en Twitter de estar "arruinando" Alemania, y dijo en una entrevista que cometió "un error catastrófico" al acoger a refugiados sirios.

Cuando el mandatario ganó las elecciones Merkel lo felicitó, aunque también le recordó la importancia de "defender la dignidad de los seres humanos sin importar su origen, color de piel, religión, género, orientación sexual o posición política". Al tiempo, luego de que el mandatario lanzó su primer veto migratorio, la canciller no tardó en recriminárselo y dijo: “Nada justifica poner a determinados grupos sociales bajo sospecha”.

La pelea de amor-odio con Kim Jong.un

La relación entre el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y Trump es difícil de encasillar ya que ha oscilado entre la descalificación y la cercanía.

Si bien Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano, y tuvo un encuentro histórico con Kim que permitió reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear, también le ha lanzado munición gruesa por Twitter.

"¿Por qué Kim Jong-un me llama ‘viejo’ si yo nunca le llamaría ‘bajo y gordo’? Intento tanto ser su amigo...", escribió en una ocasión.

Tiempo después, el líder de Corea del Norte dijo que tener acceso al botón nuclear "todo el tiempo". Trump no tardó en responder desde su cuenta de Twitter: "El líder norcoreano Kim Jong-un acaba de decir que el botón nuclear está sobre su mesa todo el tiempo. ¿Puede alguien de su régimen agotado y hambriento decirle que yo también tengo un botón nuclear y que es mucho más grande y poderoso que el suyo?".

Durante su primera intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, calificó a Kim como "el hombre cohete" y agregó: "Se encuentra en una misión suicida contra sí mismo y su régimen". Por lo que Kim le dijo "viejo chocho trastornado" y agregó que "un perro asustado ladra más fuerte".

Contra un competidor directo

Joe Biden, exvicepresidente de Barack Obama y actual precandidato a la Casa Blanca, protagonizó un intercambio de tuits con alusiones directas a peleas físicas mientras se perfilan como rivales de la próxima campaña electoral.

"Me han preguntado si me gustaría debatir con este caballero y he dicho que no. Si estuviésemos en el instituto, me lo llevaría detrás del gimnasio y le daría una paliza", dijo Biden en la Universidad de Miami. "El loco de Joe Biden está actuando como un tipo duro. En realidad, es débil, tanto mental como físicamente, y aun así me amenaza, por segunda vez, con un ataque físico", le contestó Trump en Twitter.

Antimedios

Trump separó de su campaña a una decena de medios, una tendencia inquietante que, según la prensa estadounidense, revela su desprecio por la libertad de expresión.

Durante sus mitines en las elecciones primarias atacó a periodistas acusándolos de “deshonestos” y de “basura”. El multimillonario no dudó en cancelar las acreditaciones de prensa a los que, según él, se pasaron de la raya. “Si las personas no cubren mi campaña de forma aceptable, o si inventan cosas, no veo por qué deben ser admitidos” en los actos, declaró Trump al diario The New York Times.

Uno de los encontronazos más polémicos que ha tenido con la prensa fue con el corresponsal de la cadena de noticias estadounidense CNN Jim Acosta, quien en una de sus conferencias quiso preguntarle al presidente sobre sus planes de inmigración y, en el medio de su pregunta, dijo que no podía calificar de invasores a personas que estaban a "cientos de kilómetros". Trump no lo dejó continuar y, visiblemente molesto, le dijo frente a sus colegas: "Honestamente, creo que deberías dejarme a mí dirigir el país y tú deberías dedicarte a CNN. Si lo hicieras bien, tus mediciones de audiencia serían mejores".

El periodista de CNN intentó continuar con su pregunta, pero una funcionaria de la Casa Blanca se acercó para quitarle el micrófono. "Suficiente, suficiente", gritó Trump. El ambiente se tensó en ese momento, mientras la funcionaria intentaba retirarle el micrófono al periodista. Acosta quiso seguir preguntando pero no fue posible.

CNN presentó una demanda contra la administración de Trump por haberle retirado las credenciales al periodista para trabajar en la Casa Blanca.

Con información de AFP y EFE