Desde ley de caducidad hasta nombrar Jorge Batlle el aeropuerto: los planteos en la reunión de la coalición

En una reunión que duró casi tres horas, los legisladores de los partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno realizaron distintos planteos de temas en los que pretenden avanzar este año. Más allá del mensaje de la necesidad de coordinar más y mejor entre los socios, hubo tiempo para los distintos planteos de los legisladores.

Tras los discursos de la vicepresidenta Beatriz Argimón y del senador blanco Gustavo Penadés que mencionaron algunos de los proyectos que están en agenda del Ejecutivo –particularmente el de reforma de la seguridad social- el micrófono comenzó a circular entre los legisladores.

Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, planteó varios temas. El primero fue la necesidad de avanzar en un acuerdo para la nueva integración de la Corte Electoral. Si bien la mayoría de los integrantes son propuestos por cada partido, el presidente debe ser de consenso y todavía no hay unanimidad.

Al no renovarse la integración del organismo, Cabildo Abierto no tiene representación a pesar de que le corresponde por los votos obtenidos en octubre de 2019. Esta no es la primera vez que el partido liderado por Guido Manini Ríos plantea este tema y entiende que es uno de los primeros asuntos en los que hay avanzar.

“Queremos que se defina. Enaltece a la democracia tener una representación según lo votado en octubre”, dijo Lozano a El Observador.

Cabildo también planteó su intención de avanzar en el proyecto que busca derogar la ley reinterpretativa de la ley de caducidad. Lozano dijo que esa ley lleva a que no se cumplan los artículos 4 y 8 de la Constitución vinculados a la soberanía del país -por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- y a que todas las personas son iguales ante la ley.

“Se están llevando presas o detenidas a gente que ni siquiera hay ningún tipo de nada que hayan violado los derechos humanos”, dijo Lozano y mencionó en la reunión el caso del médico Nelson Fornos, procesado en diciembre del año pasado.

Fornos fue procesado por “reiterados delitos de abuso de autoridad” en calidad de autor por su participación en interrogatorios. Fornos participó como “médico principal” de la unidad castrense Grupo de Artilleria N°2 (en Trinidad) en “en interrogatorios en que se practicaba torturas a los detenidos, lo que configura, ostensiblemente, un proceder abusivo por parte de la autoridad”, según dice su procesamiento.

Lozano asegura que el médico tiene un “principio de alzheimer” y no se “está cumpliendo con la normativa” al llevarlo a prisión.

El partido liderado por Guido Manini Ríos también insistió con otros proyectos que ya ha presentado como la ley forestal –aprobado en la Cámara de Diputados con votos del Frente Amplio y CA-, los dos textos sobre internación de adictos (compulsiva y con consentimiento previo) y también otros vinculados a la reestructura de la deuda de las personas físicas y a exoneraciones impositivas para comercios de la zona de frontera. Sobre este último tema también habló el senador Sergio Botana.

Diego Battiste

Beatriz Argimón, Martín Lema y Raúl Lozano durante la reunión de este martes

Jorge Batlle

Otro de los temas que estuvo en la reunión fue una propuesta que algunos colorados vienen manejando desde hace tiempo. El senador Germán Coutinho pidió retomar la idea de nombrar presidente Jorge Batlle a la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Carrasco, según comentaron a El Observador participantes de la reunión.

Entre los colorados manejan que cuando se decidió nombrar Líber Seregni a la ruta Interbalnearia y Wilson Ferreira al anillo perimetral, ellos no tenían ningún nombre fuerte como para proponer.

Si bien esta propuesta había generado el rechazo inicial de algunos sectores porque entendían que esto modificaba el nombre actual (Gral. Cesáreo L. Berisso, pionero en aviación en Uruguay), la propuesta de Coutinho es para la terminal de pasajeros y no modifica ese nombre.

Coutinho también habló sobre su proyecto de reforma electoral que busca unificar el día de las elecciones (departamentales y nacionales) y permitir el voto cruzado. “Nunca hay tiempo para tratar estos temas porque siempre estamos cerca de las elecciones”, dijo en la reunión para justificar su posición de que ahora es el momento para tratar este tema y aseguró que “la gente está cansada de vivir de elección en elección”.

El senador colorado también habló de la necesidad de que el gobierno tenga en cuenta las propuestas realizadas por el Partido Colorado para paliar la crisis económica y social generada por el coronavirus.

Sobre ese tema, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo en conferencia que le “consta” que el presidente está “considerando” todas las propuestas y trabaja en una devolución.

Ley de usura

Uno de los temas que estuvo sobre la mesa y que varios partidos lo mencionaron fue el tema de los intereses que cobran las instituciones financieras. Tanto Daniel Peña (Partido de la Gente) como Iván Posada (Partido Independiente) y Cabildo Abierto tienen proyectos sobre este tema.

La idea es generar un ámbito de coordinación y tratar de llegar a un proyecto en conjunto.