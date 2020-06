Detectives, música y animación: ¿Qué ver este fin de semana?

A tiny audience

En cada entrega de esta serie de especiales, un puñado de artistas latinoamericanos se suben al escenario y ante un público reducido, realizan versiones tanto de canciones propias como de composiciones ajenas que tienen un significado importante en sus vidas o en sus carreras, a la vez que cuentan algunos secretos, tanto sobre ellos como sobre las canciones que son las predilectas del público. Cada viernes a las 21 horas se estrena un nuevo episodio, que luego queda disponible para ver en streaming. Entre los artistas participantes de las dos ediciones que aún quedan por estrenarse en junio se destacan el dúo mexicano Jesse y Joy, y el venezolano Danny Ocean, entre otros. Del ciclo también han participado cantantes como el argentino Diego Torres, Juanes, Mon Laferte, Natti Natasha y Sebastián Yatra. Disponible en Directv Go.

She’s gotta have it

La semana pasada se estrenó en Netflix la película más reciente del cineasta estadounidense Spike Lee, 5 sangres, sobre un grupo de veteranos afroamericanos de Vietnam que regresan al país asiático para desenterrar un tesoro que dejaron allí cuando fueron como soldados. La plataforma también tiene en su catálogo algunas obras más del director neoyorquino, pero lo que destaca es la presencia de She’s gotta have it, su debut cinematográfico, que se remonta a 1986. Realizada con un presupuesto ínfimo, el filme cuenta la historia de Nola, una joven residente de Brooklyn que mantiene en simultáneo relaciones románticas con tres hombres: el amable y romántico Jaime, el misógino modelo Greer, y el intenso y aniñado Mars Blackmon, interpretado por el propio Lee. Filmada como una suerte de falso documental, con vecinos, amigos y familiares de Nola contando sobre su vida, intercalado con ficción y escenas casi oníricas, esta mezcla de romance, comedia y drama está lejos de algunos de los filmes más políticos del director, pero no deja de ser uno de sus filmes mejor considerados, además de que permite comparar la evolución a lo largo de su carrera. En 2017 la película se adaptó como una serie, producida por Lee, que también está en la plataforma. Disponibles en Netflix.

Perry Mason

El detective Perry Mason es uno de los más célebres de la ficción. Este abogado e investigador privado debutó allá por 1933, y desde entonces ha aparecido en infinidad de novelas, radioseries, películas y series de televisión, como esta nueva versión, en la que el personaje es interpretado por Matthew Rhys, conocido por su rol protagónico en la serie The Americans. En esta versión, Mason desarrolla sus andanzas en la ciudad de Los Ángeles en los tiempos de la Gran Depresión, con la ciudad relativamente a salvo de la crisis gracias a la industria cinematográfica, el petróleo y la realización de los Juegos Olímpicos. En ese contexto, Mason comenzará a investigar una serie de secuestros de niños, que lo llevarán a descubrir una conspiración que amenaza con cambiar para siempre al detective, y a la ciudad entera. Disponible en HBO GO.

The little hours

De vez en cuando en Netflix aparece alguna película indie pequeña de esas que aparecer en festivales como Sundance, que hacen un poco de ruido y después quedan en el (buen) recuerdo de los pocos que la vieron. Hace poco la plataforma “colgó” sorpresivamente The little hours, una comedia estrenada en 2017 y protagonizada por Alison Brie, Dave Franco y Aubrey Plaza que encaja en estas directrices. Basada ligeramente en dos de las historias del tercer día del Decamerón de Giovani Boccaccio, la película se ubica en un convento en plena Edad Media en el que tres monjas residentes deben luchar contra sus propios instintos naturales y la lujuria (y los sacerdotes) cuando aparece un apuesto jardinero que se hace pasar por un sordomudo. Se metió en el top 3 de Netflix en estos días.

Ya no estoy aquí

Sobre esta película, el cineasta mexicano Guillermo del Toro escribió: “Con el mundo en donde está, este espléndido film me hizo eco, me emocionó, me sacudió, me hizo pensar y me provocó profunda admiración y respeto. Habla con fuerza y poder. Al chingadazo, sin rodeos y con hartos huevos”. Más tarde, su coterránea, la escritora Valeria Luiselli, también la mencionó: “Acabo de terminar de ver Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías. Es magistral”.

Con esas dos opiniones ilustres como antecedentes, esta película mexicana llega a Netflix y pone a disposición para todo el mundo su historia. Enmarcada en el universo estético, social y musical de la cumbia mexicana –muy diferente a la que conocemos por estos lares–, la película sigue las peripecias de Ulises, un joven oriundo de Monterrey que se ve obligado a exiliarse de su tierra después un malentendido con uno de los carteles de la droga del lugar. Ulises tiene que dejar atrás, entonces, a su familia, sus amigos y a las fiestas que tanto quiere, para descubrir un nuevo lugar en el mundo que sea seguro para él. Está disponible en Netflix.

El increíble mundo de Gumball

Con una original mezcla de elementos de animación tradicional, animación por computadora, stop motion y elementos realistas, esta serie animada británico-estadounidense gira en torno a la vida Gumball Waterson, de un gato azul sin mucho filtro que encabeza varias travesuras en la ciudad ficticia Elmore junto a su hermano adoptivo, Darwin (un pez rojo). También son parte de este delirio animado Anaís, la hermana menor de Gumball -que es una coneja rosada mega intelectual y amarga-, el conejo vago y torpe de su padre, y su madre Nichole. Está disponible en Netflix.

Frost/ Nixon- La entrevista del escándalo

A tres años del escándalo Watergate que terminó con su presidencia, Richard Nixon elige al estridente presentador de televisión, David Frost, para realizar la primera entrevista. El político está seguro de que el encuentro con el “showman” británico va a ser sencillo, pero el resultado termina siendo inesperadamente revelador para la opinión pública. Frost, con el trabajo de un equipo periodístico asesor detrás, conversó unas 30 horas con Nixon durante distintos encuentros y acorraló al político hasta que este –que mantuvo su particular tono soberbio buena parte del tiempo– admitió su vergüenza. Una vez lanzadas, las entrevistas fueron vistas por millones de personas y las conversaciones entre Frost y Nixon se adaptaron, además de a esta película, al teatro. Disponible en HBO GO y NS NOW.