Detuvieron a Yao Cabrera por violar la cuarentena en Buenos Aires

En la noche del pasado miércoles el uruguayo Yao Cabrera fue detenido mientras circulaba en su auto por Benavídez, en Buenos Aires. Dado que la cuarentena es obligatoria en Argentina, el polémico youtuber fue interceptado por la policía y luego trasladado a la comisaría.

Al momento de que le realizaran los controles, Cabrera se encontraba en su Audi A5 sin la habilitación de circulación correspondiente para desplazarse, según se informó en La Nación.

El mismo medio argentino detalló que el youtuber se defendió bajo la declaración de que estaba yendo a buscar lentes de contacto. Ahora la causa del uruguayo se encuentra abierta en el Juzgado Federal N° 1 del departamento de San Isidro.

En una historia de Instagram hecha desde su casa, Cabrera se sorprende por ser tendencia en Twitter y dice le dice a sus seguidores: "Me demoraron, me generaron una causa y podría tener prisión domiciliaria". "Pero quiero decirles a todos que no estoy detenido, estoy bien y está todo perfecto", dijo el youtuber este jueves.