Con una placa positiva, ¿quién fue el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Gran Hermano 2023 presenció una despedida distinta esta vez, cuando Paloma fue eliminada por el voto del público, que en esta ocasión optó por un enfoque positivo al elegir al concursante que deseaban que permaneciera en la casa. La joven obtuvo el menor porcentaje de votos y tuvo que abandonar la competencia durante la gala del domingo.

Santiago del Moro anunció la decisión del público en un momento tenso junto a Mauro y Florencia. Al abrir el sobre negro, reveló el nombre de Paloma, quien, a pesar de su habitual tristeza, pareció aliviada por dejar la casa.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando el Chino llevó a Arturito, el nuevo perro de la casa, para que Paloma pudiera despedirse del galgo antes de partir. Paloma, una amante de los animales, pidió a sus compañeros, “Cuiden mucho a Arturo”.

Aunque Paloma quedó en el último lugar en los votos del público, otros concursantes tuvieron mejor suerte. Al final, el conductor reveló los porcentajes finales de todos los participantes.

Con solo un 0.3% de los votos, Paloma fue la última expulsada de Gran Hermano 2023, donde el público decidió quién quería que continuara en el juego. En el otro extremo, a pesar de las preocupaciones sobre su salud, Furia fue la más votada con un 30.5%, demostrando su popularidad en el público.

Coty, quien recientemente se convirtió en la principal rival de Juliana en la competencia, volvió a obtener el segundo lugar, con un 25.4% de los votos, como en la placa anterior, consolidándola como una competidora fuerte. Por otro lado, Martín se ubicó en el tercer lugar con un 15.4%, distanciándose de Virginia (7.6%), Emmanuel (6.9%) y Nicolás (5.8%).

Zoe (2.9%) y Manzana (2.5%) fueron los concursantes originales con menos votos, mientras que los recién llegados no lograron aumentar su popularidad. Florencia (1.5%), Mauro (0.7%) y Darío (0.5%) ocuparon los últimos lugares en los porcentajes de votación.

Jugadores nominados de GH

Paloma Méndez, originaria de Martínez, provincia de Buenos Aires, ingresó como la segunda concursante a principios de marzo, sorprendiendo a los demás jugadores con su llegada.

"Soy bastante personaje, a veces la gente me pregunta si soy o me hago. El estudio no es lo mío, pero hice varias carreras", compartió la joven, quien también mencionó haber tomado algunas clases de fotografía y haber iniciado la carrera de acompañamiento terapéutico, aunque no la concluyó debido a la pérdida de interés. "No me gusta pelear, pero tengo mucho carácter. Me encanta lavar los platos, limpiar", se describió en aquel entonces.