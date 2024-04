Gran Hermano: la historia difícil de Arturo, el perro que ingresó a la casa y emocionó a todos

En un giro emocionante y lleno de sorpresas, este jueves el programa Gran Hermano experimentó uno de los momentos más conmovedores de la temporada actual. Durante la emisión, un nuevo miembro fue introducido al hogar, generando una oleada de emociones entre los participantes y marcando un cambio significativo en la dinámica de la casa.

El momento crucial se presentó al inicio del programa, mientras los concursantes se preparaban para escuchar a Santiago del Moro. El Big Brother anunció la llegada de un nuevo "Congelados", lo que despertó gran expectación y suspense entre los habitantes. Pronto descubrieron una maleta frente a la casa con el nombre "Arturo" grabado en ella.

Ante esta revelación, los participantes comenzaron a especular sobre la identidad del nuevo integrante. Algunos, como Furia, sugirieron la posibilidad de que fuera un animal, planteando la idea de que "Arturo" sonaba a nombre de perro. Sin embargo, Gran Hermano confirmó nuevamente el "Congelados" y, en medio del silencio expectante, un perrito mestizo de galgo hizo su entrada en la casa, desatando un torrente de emociones.

La llegada del adorable can provocó reacciones emotivas entre los concursantes, especialmente en Paloma, quien luchaba por contener las lágrimas y la emoción. Tras unos instantes de asombro, el Big dio luz verde para que los hermanitos se acercaran y conocieran al nuevo compañero.

Con palabras llenas de cariño y cuidado, Mauro presentó al nuevo miembro: “Hola chicos, mi nombre es Arturo, tengo un poco más de un año de vida. Soy un perrito en tránsito, muy juguetón, y un poco temeroso pero estoy feliz de estar en la casa de Gran Hermano. Les detallo los cuidados que tienen que tener conmigo, como dos veces por día, a la mañana y a la noche. Como nosotros”.

"En cada comida como un vaso de un medidor completo, no puedo comer nada que no sea mi alimento, Deberán estar atentos a cuando me quede poquito y avisarle a Gran Hermano. La comida de mi platito no puede quedar ahí todo el día, en caso de que no la coma la deberán levantar y volver a poner en la bolsa. Tengo que tener agua fresca del dispenser siempre a mi disposición y necesito que me la renueven limpia en el recipiente siempre todos los días. Por favor tengan cuidado con dejar elementos pequeños que puedan quedar tirados en el piso, es peligroso ya que me los puedo comer", expresó la pareja de Juliana, enfatizando en las precauciones necesarias para su cuidado.

Luego, respecto a la limpieza del hogar, Mauro concluyó: "Mis necesidades deberán ser levantadas diariamente para mantener la limpieza de la casa. Puedo deambular libremente por todos los sectores de la casa en cualquier horario, excepto en el de la piscina, en el que de estar siempre bajo supervisión, Tampoco deberé ser introducido al agua. Soy responsabilidad de todos en la casa, frente a cualquier señal de enfermedad que pueda tener denle aviso a Gran Hermano".

Una vez reunidos en el salón, Santiago del Moro compartió la conmovedora historia de vida de Arturo: "Desde muy chico fue maltratado por sus dueños, quienes lo hacían participar de carreras clandestinas y lo utilizaban para cazar. Un día decidieron abandonarlo. Hace una semana fue encontrado en un descampado en la ciudad de Bragado, llevaba varios días sin comer y se encontraba en condiciones lamentables".

Mientras escuchaban la narración, algunas de las concursantes, como Paloma, Zoe y Florencia, no pudieron contener las lágrimas. Con un pañuelo en la mano, Paloma compartió: "Los animales son todo, son compañeros de vida, tener un animalito acá...a veces uno necesita una contención que acá hace falta, un animalito te llena el alma".

Luego, cuando Santiago del Moro le preguntó, Furia compartió su experiencia con la última perra que tuvo su familia: "Yo tuve una historia trágica con la perra de mi familia, me tocó a mi hacerle la eutanasia, así que yo despedí a la ultima perra y decidí tener gatitos. Y siempre que estuve acá dije, necesitamos un perro y todos me miraban como que eso no iba a pasar. Estoy orgullosa del regalo que nos dieron, es una locura lo que está pasando. Soy muy feliz, gracias por hacerme entrar a este programa, no puedo creer lo feliz que soy".

Después de un rato, Arturo se sentía más cómodo y relajado dentro de la casa, descansando en las piernas de Martín. El Chino fue uno de los que desarrolló un vínculo más estrecho con el animal, quien al principio estaba un poco tímido para alejarse de la entrada.