Día del Niño: más de 10 opciones de regalos para los más pequeños

Faltan dos semanas para el Día del Niño, también conocido como Día de la Niñez, que se celebrará el domingo 13 de agosto y, como sucedió en 2022, los uruguayos y las uruguayas están dejando para último momento la búsqueda de regalos, comentó a Café & Negocios Damián Lachaga, CEO de Mosca.

Al igual que el año pasado, se espera que las ventas se concentren en los últimos días de la segunda semana de agosto.

Hay quienes deciden comprar los regalos antes, pero este año julio tuvo una peculiaridad, indicó, las vacaciones de invierno (que en algunos casos se extendieron a tres semanas), sumadas a los paseos y viajes y a que muchas familias eligieron salir al exterior, llevó a que las visitas a tiendas de juguetes disminuyeran, explicó.

Aunque eso no significó que las ventas bajaran, porque un fenómeno como el estreno mundial de Barbie llevó a que la venta de productos de esa marca aumentara, como pasó también con los productos relacionados a Mario Bros.

La tecnología está más barata

Lachaga comentó que los consumidores buscan propuestas económicas, y que este año, mientras las categorías de juguetería y librería se mantuvieron con precios estables con respecto al año pasado, en el sector de tecnología el escenario fue diferente, porque los precios se establecen en dólares, y con un tipo de cambio más bajo los productos están más baratos.

Si bien cada vez más los niños se acercan a la tecnología a menor edad, y con la pandemia las ventas de productos tecnológicos crecieron mucho, una tendencia y "ocupación" que se ve por parte de las madres y padres es que buscan "volver a las bases", explicó. Hoy en día, muchos consumidores prefieren hacer regalos que se puedan usar al aire libre o que permitan hacer deporte, algo así como una "contra tendencia", comentó.

Rustikids es un emprendimiento que tiene una lógica en esa línea: juguetes con un trasfondo pedagógico, de madera, diseñados y producidos en Uruguay y que le dan a los niños autonomía, explicó a Café & Negocios Juan Clavijo, cofundador del emprendimiento, quien aseguró: "cada vez hay más gente que busca este tipo de cosas".

"Hay mucha más conciencia en lo que se elige y por qué se elige", agregó.

Cada vez más la gente piensa en lo que compra para regalarle a los niños.

Independencia de juego

Rustikids tiene un catálogo de 40 productos aptos para niños de entre cero y ocho años, que se van adaptando al crecimiento de los pequeños, comentó Clavijo. "Nuestros juguetes no hacen nada, los que hacen son los niños cuando los usan", comentó. Los más vendidos son el cuento en sombra, una caja con fichas de madera que puede utilizarse para proyectar sombras e inventar historias, y una torre de aprendizaje.

Otras de sus opciones son puzles, una tabla curva, juegos de roles como una cocina y un producto que lanzarán próximamente: un kiosko.

Además de propuestas lúdicas que le den independencia a los niños y niñas, una cosa importante es educar a los consumidores para que no le atribuyan género a los juguetes, sostuvo el CEO de Mosca. La empresa tiene una campaña con la que intenta concientizar que independientemente de si se trata de un niño o una niña, se puede jugar con cualquier tipo de juguete.

Una decena de ideas

A continuación compartimos 10 ideas para buscar regalos, y cuánto cuestan:

Torre de aprendizaje (Rustikids): $ 5.190

Cuento en sombra (Rustikids): $ 590

Microscopio con accesorios (Mosca): $ 3.290

Juegos de encastre y Legos (Mosca y Veo Veo Juguetes): entre $ 290 y $ 7.800.

Bicicletas (Mosca y Bebesit): entre US$ 89 y US$ 400, es decir, entre $ 3.462 y $ 15.560.

Libros: desde $ 390.

Tablet (Mosca): desde US$ 145, o sea $ 5.640.

Muñecas (Mosca y Veo Veo Juguetes): entre $ 600 y $ 3.000.

Monopatín (Mosca y Multiahorro Hogar): entre $3.600 y 11.631, dependiendo si son eléctricos o no.

Pelotas de fútbol: desde $ 500.

Hoverboard (Multiahorro Hogar): US$ 299, o sea $ 11.631.

Niños disfrutando en bicicleta, skate y hoverboard.

Una de las características de Mosca es que trabaja mucho con productos basados en personajes. En ese sentido el CEO destacó que para la primera edad (de cero a cinco años) lo que más se busca son propuestas de Gabby Dollhouse y Paw Patroll; para niños de entre seis y nueve años se eligen propuestas de LOL, Cry babies, Pokemon, Sonic o Mario Bros; y para preadolescentes y adolescentes lo que más se venden son juegos de caja (como Catán, que es el más buscado), cubos de rubik o artículos de gaming, como los relacionados a la marca Play Station (por ejemplo joystick, juegos para play station o auriculares).

Ciencia para los más pequeños

Los libros son una de las opciones buscadas en estas fechas, y desde el Institut Pasteur de Montevideo destacaron como recomendación “El libro de los Pequeños Amigos Pasteur”, un libro que incluye 24 juegos para niños de entre seis y 13 años para aprender jugando sobre células, bacterias, virus, microscopios, neuronas, anticuerpos, ADN y otras cosas que forman parte de investigaciones desarrolladas por el instituto.

La venta de este libro, que cuesta $ 450 y puede encontrarse en Bookshop, Escaramuza y algunos locales de Abitab, no tienen un fin de lucro, explicaron desde el instituto, ya que todo lo recaudado por las ventas se usará para reimprimir el material y obsequiarlo a proyectos educativos de contexto crítico y escuelas rurales.

Como el año pasado, los clientes esperan a comprar los regalos para el Día del Niño en los días previos a la fecha.

Regalos musicales

Otra opción para regalar en el Día del Niño son los instrumentos musicales.

En Mosca pueden encontrarse una pandereta medialuna a US$ 15,99 ($ 622), una pandereta de madera a $ 740, un ukelele a US$ 39 ($1.517), un acordeón a US$ 59 ($2.295) o un bongó por US$ 26 ($2.411).

En El Palacio de la Música se ofrecen alternativas desde US$ 25 ($972), un set de percusión infantil a US$ 39 ($ 1.517), un órgano o una guitarra clásica por US$ 89 ($ 3.462), y hasta una guitarra eléctrica por US$ 469 ($18.244).