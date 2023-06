Díaz Ayuso: “Si la Argentina no tiene un cambio ahora, será más difícil volver a la normalidad”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y reciente ganadora de los comicios en su territorio, analizó las derrotas de la izquierda en España y se refirió a los motivos por los cuales hay sociedades que se inclinan hacia la derecha.

“Ya hemos hecho los deberes, ahora les toca a ustedes”, envalentonó Díaz Ayuso a los argentinos al tiempo que advirtió que si nuestro país “no tiene un cambio ahora, será todavía más difícil volver a la normalidad”.

Tras los comicios autonómicos y municipales que provocaron una crisis política en la administración de Pedro Sánchez, la referente del Partido Popular manifestó que el gobierno del mandatario socialista “pensaba que podía estar por encima del pueblo español y hace mucho tiempo que perdió no solo la narrativa, sino el reconocimiento y credibilidad”. “Han sido sucesivas derrotas y en estas últimas que se celebraron han perdido casi todo el poder territorial”, agregó.

“Cuando un gobierno pierde la credibilidad, no tiene nada que hacer, el final ya está escrito, es la crónica de una muerte anunciada”, explicó Díaz Ayuso en un diálogo con el canal argentino LN+.

Al respecto del motivo por el cual las sociedades eligen postulantes de derecha, Díaz Ayuso consideró: “Eso pasa cuando hay gobernantes que piensan que el país son ellos y que les pertenece”.

“Cuando el deterioro institucional y el respeto por la discrepancia se abandona, cuando se intenta transformar ideológicamente al país, llevarlo hacia leyes bonitas y sectarias que no arreglan nada, cuando los problemas reales empiezan a dejarlos de lado, cuando han modificado el Código Penal y eliminado delitos a la carta; cuando pasas todos los límites, los ciudadanos dicen: ‘puedo ser de derecha, puedo ser de izquierda, pero ante todo no quiero que me transformen a mi país, ni que me cambien las reglas del juego”, remarcó.

Al respecto, señaló que “si Argentina no tiene un cambio ahora será todavía más difícil volver a la normalidad”, y planteó que se debe “volver a un país donde el libre comercio, la empresa, la familia y la prosperidad afloren”.

De lo contrario, “el deterioro va a más velocidad y ellos se hacen más poderosos porque van recortando los resortes del poder hasta que un ciudadano no tenga una institución a la que acudir, un juzgado donde pedir amparo o un medio de comunicación donde denunciarlo”.

La referente del Partido Popular además se refirió a los argentinos que han emigrado. Si bien manifestó que le “alegra” cuando un latinoamericano elige Madrid “cuando pierde la prosperidad y la libertad”, aclaró que “lamenta” que suceda: “Yo no quiero crecer a costa de esto porque sino cada vez más países se van a descapitalizar”.

Para Díaz Ayuso, la ciudadanía debería cumplir con “deberes” como “tener la responsabilidad y hacer un examen de conciencia y ser crítico: ¿Cómo está hoy mi patria? ¿'cómo está hoy mi nación y como estaba? ¿Cómo están otras naciones que sí han crecido al tomar políticas radicalmente opuestas? ¿Quieren seguir perdiendo gente joven y empresas?”.

“Creo que hay que volver a las esencias del país y luego, a lo mejor en el futuro no votar a la derecha, pero no esto desde luego, no a partidos que piensa que el fin justifica a los medios, eso no se puede. Las reglas han de ser las mismas para todos, nos tenemos que respetar. Hay líneas que no se pueden pasar y por eso les pido que analicen si están mejor”, concluyó la presidenta de la Comunidad de Madrid.