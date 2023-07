Diego Aguirre: "Ojalá que Damiani sea el próximo presidente de Peñarol; Carneiro en Nacional, debería desnivelar"

El técnico Diego Aguirre fue cesado en Olimpia de Paraguay la semana pasada luego de que su equipo quedara eliminado de la Copa Paraguay, tras perder con un club de Segunda división.

Más allá de haber clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, con Olimpia, con el que terminó primero en su grupo, los dirigentes decidieron igualmente cesarlo.

Aguirre habló este miércoles sobre su presente y su futuro como entrenador, a la vez que tocó temas de Peñarol.

"Estábamos todos enfocados en la Libertadores. Hubo temas internos que afectaron. Los jugadores no concentraban porque había deudas. Se rompió algo en el relacionamiento. El nivel de motivación en la Copa Libertadores era altísimo y en el campeonato local no pasaba lo mismo. Tuvimos una racha de lesiones graves muy importante. Llegamos a perder siete u ocho titulares y no podíamos incorporar porque Olimpia está inhibido por FIFA", sostuvo el técnico en el programa "100% Deporte" de Sport 890.

Aguirre dijo que "el fútbol es un vicio en el que me siento muy a gusto. Cuando no lo tenés, te dan ganas después de algunos meses buscar clubes".

Además, añadió que "son muchos años fuera de Uruguay. Hace 12 años que no estoy en el país".

"Ojalá que Damiani sea presidente de Peñarol"

Aguirre era el candidato a técnico si Juan Pedro Damiani ganaba las pasadas elecciones que perdió con Ignacio Ruglio. Con él lo une una gran amistad luego de haber llegado a la final de la Copa Libertadores de América en 2011.

"No es que me metí en la campaña política de Peñarol. Mi nombre está ligado a Peñarol por la historia. No sé si Juan Pedro (Damiani) se presentará en las próximas elecciones. Mi relación con él es buenísima. Ojalá sea presidente", indicó.

También habló del flamante técnico aurinegro, Darío Rodríguez, a quien él dirigió en aquel equipo subcampeón de América.

"Darío es un tipo bárbaro. Tiene muchas chances de salir campeón este año con Peñarol", agregó.

El técnico dijoi que lleva 21 años de carrera. "Hice una carrera soñada y en la cual no me imaginaba acceder a equipo tremendos".

También habló de Gonzalo Carneiro, uno de los fichajes recientes de Nacional, a quien dirigió en Cruz Azul de México: "Si las condiciones son normales, Carneiro debería desnivelar en Uruguay. Es un muy buen jugador y ha mejorado en muchos aspectos. Tiene mucha calidad".

La selección la ve de lejos

El tema de su llegada a la dirección técnica a la selección uruguaya, estuvo más de una vez arriba de la mesa. Sin embargo, por un tema o por otro, nunca terminó siendo considerado o elegido.

"No me quedó ninguna charla pendiente con (el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Nacho Alonso. La selección no era para mí y punto. No quise escarbar demasiado".

Aguirre terminó diciendo: "Pienso que no voy a dirigir muchos años más".