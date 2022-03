Diego Alonso: "Si hay algo que tienen los jugadores de Uruguay es su amor por la selección"

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Diego Alonso, habló este lunes en conferencia de prensa de cara al partido su selección jugará este jueves contra Perú en el Estadio Centenario (hora 20.30) por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Alonso destacó las bondades del juego de Perú, expresó con ideas muy generales cómo será el plan de juego de Uruguay y destacó por encima de todo a sus jugadores.

"Perú es un equipo que no lo voy a descubrir ahora, hace siete años que compite a gran nivel, tuvo la posibilidad de clasificar al Mundial anterior, compitió fuertemente en tres Copas América y está en posición de clasificar a un nuevo Mundial; eso habla por sí solo de la peligrosidad y la capacidad que tienen para poder jugar. Por eso nosotros tenemos que jugar nuestro partido, tratar de llevarlos a un terreno donde nos sintamos cómodos y fuertes, y hacerlo sentir incómodo a Perú. Esa es nuestra estrategia y si somos capaces de hacerlo seguramente estaremos más cerca de poder ganarlo", expresó.

"No conozco la intimidad del proceso de Perú, me es difícil dar una explicación, pero lo que sí puedo decir es lo que veo a nivel futbolístico, y ahí veo que compite muy bien y creen en lo que hacen, creen en su entrenador y en la estrategia que generan y eso los hace potencialmente muy fuertes", agregó.

"Vi a los muchachos muy bien más allá de que alguno pueda tener más o menos minutos, pero eso no es determinante para mí. Para mí lo importante son las características de los jugadores, el estado sanitario y el entender lo que necesitamos de ellos", manifestó.

"No tengo definido al 100% el equipo, me gusta verlo, sentirlo, ver lo que pasa en los entrenamientos, quién se adapta mejor, quién lo comprende mejor y que tengan su oportunidad hasta el último día de pelear su lugar en el equipo", adelantó Alonso.

"Lo que nos interesa es ganar el partido, seguramente el planteamiento será distinto al de Venezuela porque es un rival diferente y cada partido es una historia distinta. Lo vamos a plantear de esa manera; eso no quiere decir que nuestra idea no sea la misma, nuestra intención es ser protagonistas, ser propositivos, defender hacia adelante, intentar tener el control del partido. Después, la forma en que lo vamos a hacer va a depender de la forma en que lo vamos a plantear. Conocemos al rival y tenemos que llevar el partido a un terreno que nos quede cómodos y ellos no puedan desarrollar sus virtudes. Lo más importante es ganar, como lo fue contra Paraguay, Venezuela y como lo será Chile", dijo el DT de Uruguay.

Uruguay tiene a nueve jugadores con tarjeta amarilla que en caso de ser amonestados ante Perú no podrán estar en la última fecha contra Chile en San Carlos de Apoquindo. "La importancia es máxima y no tenemos reparos en especular, simplemente nos preparamos para poder jugar un gran partido, confiamos mucho en nuestras condiciones, en nuestras capacidades, intentaremos hacer el mejor partido sin miramientos, sin especular qué puede pasar en otros partidos y los partidos siguientes. Jugaremos como si fuera una final como ante Paraguay y Venezuela, sin demasiado misterio, pondré a los que entienda que son los mejores para afrontar ese encuentro".

Consultado sobre si jugadores como Fernando Muslera, Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani y Martín Cáceres necesitan un "recambio", Alonso fue tajante: "Que se precisa un recambio es tu opinión", le dijo al periodista que lo consultó. "Yo confío mucho en los jugadores que tengo, mucho, entiendo que son sumamente importantes para la conformación del grupo, por eso los he citados, creo mucho en sus capacidades cuando les toca jugar y también fuera de la cancha y me siento muy feliz de poderlos entrenarlos".

Las entradas ya están agotadas desde hace semanas, pero Alonso indicó que ese factor no será determinante para que sus jugadores jueguen al límite de sus posibilidades: "Estamos muy agradecidos al cariño que recibimos de nuestra gente, son increíbles lo que hicieron contra Venezuela, que nos dieron tremendo cariño y un apoyo espectacular, eso nos da felicidad y lo agradecemos. Después, en la cancha tenemos que transmitirle nosotros a la gente: en concentración, intensidad, ganas, ambición y a partir de adentro tiene que ir para afuera. Si hay algo que tienen los jugadores de Uruguay es su amor por la selección, su amor por la celeste y el compromiso que tienen es impresionante, eso es lo que nos destaca a nosotros. Si hubiera la mitad de gente, el grado de concentración y de entrega será máximo y daremos lo mejor de nosotros para hacer un buen partido y llevarlo a resultado que es lo que necesitamos".

Finalmente dio una pauta de en qué lugar del campo puede utilizar a Diego Rossi, jugador que convocó para los partidos contra Paraguay y Venezuela pero que quedó afuera por contraer covid-19.

"En la elección buscamos tender determinadas características de jugadores para tener variabilidad. Me cuesta mucho hablar a nivel individual, pero Diego puede jugar en cuatro posiciones de ataque, extremo derecho, extremo izquierdo, segundo delantero y hasta delantero centro que es donde se inició, tiene esa capacidad y por sus características es un jugador útil, potente, veloz y jugando por banda se le añade que tiene gol jugando como delantero", expresó Alonso en la última pregunta que se le hizo.