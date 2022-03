Diego Forlán dio cinco candidatos para el Mundial de Catar 2022

Diego Forlán, Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, dio sus candidatos para el Mundial de Catar 2022 y puso a dos selecciones sudamericanas entre las favoritas: Argentina y Brasil.

"Primero contento de estar en el Mundial", dijo Forlán sobre la selección uruguaya, entrevistado por Fútbol 360 que se emite por ESPN.

"¿Favoritos? Alemania, España, Brasil, Francia, Argentina, hay muchísimas selecciones favoritas. Todas van con la esperanza de ganar pero gana una sola. Yo muchas veces veo, y nosotros consumimos muchos programas argentinos, que dicen 'Argentina va a ganar'. Está bien que con la selección que ustedes tienen quieran ir a ganar. Nosotros también, vamos a querer ganar, porque el jugador de fútbol va a querer ganarlo. Ahora, cuando ya tenés esa presión o esa obligación de 'Argentina va a ganarla' no digo que esté mal, pero también todas las demás selecciones van a ganarla y te nombro seis, siete. Solo una va a ganar. Entonces, no es fracaso que en octavos o en cuartos, Argentina o Uruguay u otras se enfrenten a una muy buena selección y terminen quedando afuera, no lo veo mal. Pero son maneras de cómo uno maneja. Uno fuerte te va a tocar, Uruguay es una selección fuerte y en el tercer bombo puede haber alguna selección que llegue a complicar y puede llegar a ser un grupo muy duro", analizó.