Diego Scotti: "Muchas veces los dirigentes nos veían como enemigos, ahora no"

La pandemia de coronavirus y su desembarco en la presidencia de la Mutual de Futbolistas apuraron un trámite que Diego Scotti tenía proyectado para el final de este año: su retiro.

“Había visto que necesitaba estar más presente en el día a día de la Mutual, en el complejo deportivo, en el equipo libre y en otros temas que estamos encarando, que implican dedicar más tiempo y más personas. Para este año había previsto sumar más horas a esta tarea. Entonces, por lo que me gusta jugar, por las ganas de seguir y compartir un vestuario, cuando me surgieron propuestas, evalué y di un sí para continuar en la B (Segunda División), pero con las dificultades que se plantearon para entrenar en estos meses y la etapa demandante que se viene en la Mutual, finalmente entendí que debía dar un paso al costado. Si no fuera por todo esto, hubiese seguido un campeonato más en la B o hubiera aceptado algunas opciones del Interior, que analizaba”, explicó el exvolante de 43 años, que después de dos décadas se alejó del fútbol profesional.

Diego Battiste

En estos últimos años la Mutual de Futbolistas tuvo algunos cambios, ¿cuál es el lugar que ocupa actualmente la gremial en la vida del futbolista?

La Mutual, que a lo largo de su historia dio pasos importantes, siempre respaldó al jugador en temas laborales. Lo que cambió fue en este tiempo es que surgió un mayor compromiso y participación de los futbolistas, que será necesario para seguir creciendo y concretando los cambios determinantes para el camino que se viene recorriendo. ¿Cuál es ese camino? El que fue marcado por los jugadores de la selección, en temas en los que el futbolista siempre estaba relegado, sobre todo en la conciencia de que los pasos que se están dando son para los que vienen atrás. Todo cambio lleva su tiempo. De todas formas, en este tiempo hemos encontrado una buena apertura de todas las partes, que nos permitió lograr un ida y vuelta muy importante con Matías Pérez en el cuerpo de neutrales, y con los clubes. Matías siempre nos dice que es uno de siete en el comité ejecutivo, pero es importante participar en los temas, estar en el congreso, una instancia que cada vez que se reúne la preparamos muy bien, porque como integrantes de ese cuerpo exige mucha responsabilidad. Porque no vamos a llenar un lugar, procuramos aportar y bajamos temas. Además, participamos en la elección del presidente de la AUF. En todo este tiempo hubo un ámbito de diálogo que, más acá o más allá, sirvió para resolver problemas. En todo este camino hemos visto una buena recepción de los clubes, que muchas veces nos veían como enemigos. Ahora creo que ese concepto ha cambiado. Creo que los objetivos comunes, y el sentido común, están primando, y se planteó un escenario en el fútbol como para gestionar todos los temas de buena manera para que todos podamos mejorar.

La Mutual asumió otro protagonismo en el fútbol. Decide en la elección del presidente, acompaña al gobierno del fútbol en sus decisiones. ¿Cambió el rol de la gremial? Está sentado en la mesa de decisiones.

Es correcto. Tenemos un rol más participativo, y lo importante es que en ese rol tenemos un ida y vuelta con los dirigentes de los clubes y con el ejecutivo. Lo que buscamos siempre son caminos consensuados porque estamos juntos yendo hacia un mismo lugar, buscando soluciones, porque si no encontramos soluciones nos vamos a enfrascar en conflictos que nos harán perder tiempo y, seguramente, nos apartarán del camino que queremos recorrer.

En otro momento, cuando fueron todos a seguro de paro como consecuencia de la pandemia, hubieran planteado otra resistencia. ¿En esta situación lejos de confrontar trabajaron a la par para buscar soluciones?

El seguro de paro era el camino que habían elegido recorrer, y la herramienta legal de los clubes. Frente a eso, desde la Mutual buscamos soluciones para complementar la parte del salario que no iba a cubrir el seguro de paro. La alternativa que plantearon fue una partida complementaria, que se aprobó. Además, hubo clubes que entendieron la situación del jugador, hicieron un esfuerzo, plantearon distintas negociaciones que fueron consensuadas por los futbolistas y se evitaron problemas internos. Nuestro aporte en todo esto siempre fue brindar una mano con un único objetivo: asesorar e intervenir cuando los futbolistas lo requieren.

Otro de los conceptos que empieza a cambiar y se trasluce en algunos clubes es que los dirigentes ya no están en lugares opuestos al de los jugadores, ni los jugadores de los dirigentes. ¿Es así?

Es la idea. A veces uno siente que hay dirigente que aún se resisten y no están abiertos al diálogo, pero nosotros vamos a seguir buscando ese camino de entendimiento porque es la única forma de crecer. De todas formas, en la mayoría de los casos encontramos un buen ida y vuelta con los dirigentes, más allá de las diferencias que puedan existir porque es lógico que eso suceda. Hay buena recepción en todos los temas. Por ejemplo, previo al inicio del Campeonato Uruguayo dimos una señal para el fútbol con la inquietud que planteamos por el tema infraestructura. En los clubes hubo buena recepción y entendieron que había algunos aspectos que se debían mejorar con urgencia, y otros que se resolverían a largo plazo. Lo entendieron. De la misma forma que cuando se pagaron los complementos de los seguros de paro de abril y mayo, porque había dirigentes que estaban molestos porque entendían que el dinero debían recibirlo los clubes y que el pago no debía realizarse a través de la Mutual.

¿Por qué no querían?

Entendían que el dinero era de ellos y que con esa partida podían hacer lo que querían. Lo que aseguramos en la Mutual fue que ese dinero, que había sido destinado como partida complementaria a los salarios, llegara al destino y con la finalidad que se había aprobado. En todo este tiempo hemos sentido que hay un trabajo en conjunto, y entendimos que si no lo hacemos de esa forma, analizamos y definimos los temas de la mejor manera, no vamos a seguir avanzando, y eso nos perjudica a todos. Existe un buen ambiente como para que no se tomen decisiones unilaterales o sin toda la información necesario. Se ha avanzado.

¿Qué descubrió en la comisión de canchas de la AUF, que integró junto a dirigentes de clubes?

Un grupo de trabajo muy bueno, profesional y comprometido. Esta experiencia confirma que en el fútbol hay situaciones en las que uno puede dar una mano y volcar cierto tiempo, pero también tenemos que empezar a entender e insistir con la profesionalización de todas las áreas.

Cualquier cambio que se quiera hacer requiere mucho trabajo, y con las comisiones honorarias lo que sucede es que todo avance más lento. Cuando uno le dedica tiempo debe ser pago, y es lo que estamos insistiendo al ejecutivo de la AUF para que todas estas comisiones, las de calendario, las de cancha, y otras, estén integradas por gente capacitada y que sean remuneradas. Hay que profesionalizar y gestionar de mejor manera para que en definitiva el fútbol siga avanzando y mejorando, sino se hará todo muy lento con comisiones honorarias. Es allí donde se necesita volcar recursos.

¿Con qué se encontró en las visitas a las canchas?

Los futbolistas fuimos muy bien recibidos por parte de los clubes. Volcamos la mirada desde nuestro lugar, lo que quiere el futbolista y planteando las condiciones que se necesitan. El trabajo lo presentamos al ejecutivo.

¿Qué deben cambiar?

Hay algunos aspectos que pueden cambiar a la brevedad, como los peligros que rodean los perímetros de las canchas y las condiciones mínimas de los vestuarios. Se necesitan volcar recursos para mejorar, y hay cosas que no son tan costosas. Otras sí requieren otro paso.

Diego Battiste

¿Por ejemplo?

Un punto que está muy marcado por los futbolistas y que será complicado es el del piso de las canchas. Reglamentariamente tienen que estar niveladas, sin pozos, y en algunos casos no están en esas condiciones. Esas situaciones generan lesiones a los futbolistas. Por eso creemos que tenemos que pensar en pisos de mejor calidad que nos permitan desarrollar nuestra actividad de otra manera. En todo este proceso, este fue un punto fuerte que nos marcaron los futbolistas y que para atender ese planteamiento va a requerir de más tiempo. Lo primero en lo que nos enfocamos fue en los vestuarios y en la seguridad de los futbolistas dentro de la cancha, y también pensando en el público en los baños. El siguiente paso será el campo de juego.

¿En qué etapa está el reclamo de los derechos de imagen de los futbolistas en el torneo local?

Vamos a seguir exigiendo que lo respeten y buscaremos la forma que no se siga dilatando el tema como si no pasara nada, porque hasta ahora no tenemos solución y siguen explotando nuestros derechos de imagen sin autorización.

¿De qué forma lo harán?

Vamos a seguir avanzando a nivel de la Justicia. En breve presentaremos la demanda. Es el mismo camino que recorrieron los árbitros. A nosotros nos llevó más tiempo por el número de futbolistas que representamos, que tuvieron que firmar los poderes para luego llevar adelante la demanda.

¿Pueden llegar a parar el fútbol por esta situación?

No. Dijimos que íbamos a dar señales más fuertes en la medida que no se solucione. Este parate frenó algunas opciones que veníamos analizando. Veremos a medida que continúe todo esto, qué pasos daremos en conjunto. Ahora nos enfocamos en la vuelta a los entrenamientos y en la reactivación de la actividad como principal objetivo.