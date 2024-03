Difunden más chats entre la mujer que denunció por abuso a los jugadores de Vélez y el arquero Sosa

Nuevos mensajes se dieron a conocer este jueves entre el portero Sebastián Sosa y la mujer que denunció por abuso sexual a los jugadores de Vélez. Aunque exculpó al portero del ataque sexual, le reprochó no haberse dado cuenta de la situación que vivió aquel 2 de marzo. "Me sorprende que no te hayas dado cuenta de mi mal estado, cuando estaba completamente perdida", le expresó.

La conversación divulgada este jueves en el programa Telenoche (eltrece) comenzó en Instagram, cuando Sosa le envió un mensaje a la denunciante para invitarla a tomar algo en la habitación 407 del Hotel Hilton. Posteriormente, continuaron charlando por Whatsapp. La intención del portero era que "nadie los viera", por lo que le pidió que le avisara cuando llegara al hotel para hacerla pasar por el Casino.

La joven, en su denuncia, afirmó que cuando llegó también estaban los futbolistas Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. En los mensajes se puede apreciar el momento en que Sosa le informa que estarían sus compañeros, e incluso le sugiere la idea de invitar a amigas. Sin embargo, ella optó por ir sola por "precaución".

Durante la madrugada, consumieron algunas latas de cerveza y luego le ofrecieron un vaso de Fernet. "Cuando empezó a beber, comenzó a sentirse mareada, como adormecida. Fue entonces cuando aprovecharon esa situación y cometieron ese acto atroz y cobarde", relató Patricia Neme, la abogada.

"Sin su consentimiento, abusaron sexualmente de ella. Intentó defenderse y no pudo reaccionar. Cuando se sintió un poco mejor, logró pedir un Uber y regresó a su casa", añadió.

Después del encuentro, mientras regresaba a su hogar, la chica le envió un mensaje a Sosa para preguntarle si Florentín había utilizado preservativo, acusando a él, a Osorio y a Cufré de haberla "sujetado entre los tres".

En uno de los mensajes, ella le pide "por favor, pregúntale mañana al paraguayo si usó condón para ver si tomo la pastilla o no", a lo que Sosa respondió: "Parece que sí, pero lo verificaré".

"Amiga, tómala de todos modos. Cuídate vos, primero vos y segundo vos. No confíes en nada ni en nadie nunca. Sos una buena persona y eso se nota de inmediato. No esperes a saber si usó condón o no, así estarás protegida ante cualquier situación no deseada", le aconsejó el portero.

La denunciante afirmó en los mensajes que no estaba consciente de lo que ocurrió en esa habitación. "Siento que me expuse demasiado y estoy angustiada. Me emborraché mucho. Creo que usó condón, pero por favor avísame. Esto me pasó por ser irresponsable", respondió.

Sin embargo, al día siguiente, ambos volvieron a conversar. "Dice (Florentín) que por si acaso tomes la pastilla", le pide el jugador a la chica. "Lo odio, se pasó de la raya, eso no se le hace a ninguna mujer nunca. En serio, Seba, tienes una hija y lo que me hicieron ayer fue muy grave", le reprochó ella.