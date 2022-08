Diputada cercana a la presidenta del Fondo de Solidaridad propuso pagarle un sueldo; coalición lo descartó

Un aditivo de la Rendición de Cuentas presentado formalmente por el diputado de Ciudadanos Jorge Alvear proponía darle un sueldo a quien cumple con el rol de presidente del Fondo de Solidaridad –un cargo hasta ahora honorario, como el del resto de consejo–, y financiar la erogación con los aportes de los egresados de la Universidad de la República.

La iniciativa fue en realidad de la diputada María Eugenia Roselló (Ciudadanos), quien no integra la comisión y que fue quien propuso para el cargo a la actual presidenta del Fondo de Solidaridad, Rosario Cerviño. Fuentes de Ciudadanos dijeron a El Observador que desde que se empezó a hablar de ese cargo para el sector siempre se manejó la posibilidad de otorgarle un salario.

El aditivo fue presentado primero en una reunión de coordinación de la coalición de gobierno, pero no encontró respaldo en el resto de los sectores y partidos oficialistas. Sin embargo, durante la votación en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el artículo impulsado por Roselló apareció entre los más de 150 aditivos que se ponían a consideración, algo que sorprendió a muchos legisladores, según fuentes políticas.

Esta propuesta se dio al mismo tiempo que el oficialismo discutía la eliminación del aditivo al Fondo de Solidaridad, un reclamo histórico de los aportantes y que ahora implicó negociar en el Parlamento de qué manera compensar la quita para no dejar a la Udelar sin los recursos que obtenía por esa vía.

El texto presentado en la comisión de Presupuesto integrado con Hacienda, al que accedió El Observador, decía lo siguiente: “El cargo del presidente de la comisión será incompatible con cualquier función pública retribuida, excepto el ejercicio de la función docente. El Fondo de Solidaridad abonará al presidente de la comisión, con fondos provenientes de su propia recaudación, una remuneración mensual equivalente a la correspondiente al cargo de subdirector de Primaria, de Secundaria, y de educación técnico profesional (escalafón Q)". Eso implica un sueldo nominal, si se incluyen las compensaciones y los ajustes, de $ 134.545,47, según lo establece la tabla de remuneraciones de la ANEP.

El resto de los integrantes de la comisión administradora del Fondo de Solidaridad, en tanto, seguirían trabajando de forma honoraria y deberían pertenecer a la institución por la que fueron asignadas. Hoy la comisión está integrada por ocho miembros: uno por el Ministerio de Educación y Cultura, que es el que la preside (y el que cobraría el sueldo según la redacción del aditivo), y que es, además, el que decide en casos de votaciones en las que hay empate. El resto de la comisión la completan un integrante por la Universidad de la República, otro por el Codicen, otro por la UTEC, otro por la Caja Profesional, otro por la Caja Notarial, otro por el BROU y otro por la Agrupación Universitaria del Uruguay.

La votación

El Observador le preguntó a Alvear cuál era el fundamento de la propuesta, pero se limitó a decir que iban a discutirlo en la reunión de la coalición. Cuando se le preguntó si la propuesta era suya, respondió: "hable con Roselló".

"El aditivo lo redacté yo y lo trasladé a la bancada de Ciudadanos, y llegamos al acuerdo con el Partido Nacional", afirmó Roselló.

Según la legisladora, el cargo de la presidenta del Fondo de Solidaridad fue puesto por Ciudadanos y gestionarle un salario fue parte del compromiso que asumieron en esa negociación.

La presidenta –afirmó Roselló– "va al fondo tres veces por semana, firma cheques por millones de pesos, y no cobra". "Necesitamos un control ejecutivo en el Fondo de Solidaridad, y por eso se buscó ese cambio de rosca, un cambio ejecutivo. No se consigue que alguien trabaje gratis y sea profesional", agregó la diputadaa.

Consultada sobre la existencia de una relación de cercanía con Cerviño, y si no le generaba cierta incomodidad pelear un sueldo para una persona que también es su amiga, Roselló contestó: "Con Rosario no somos amigas, trabajamos juntas en el Fondo de Solidaridad. No es un vínculo de amistad. Nadie quería elegir el cargo. Le envié el currículum al ministro Adrián Peña (líder de Ciudadanos), y al presidente. Se está deslomando por la institución y generando una reestructura. Es una presidenta muy presente y hay mucha conformidad".

"Mi vinculo con ella... sí, claro, trabajamos juntas, pero no es una amistad. La conozco; en política todos nos conocemos. Es un cargo de particular confianza, y uno cuando elige un cargo de particular confianza para dirigir un organismo, uno elige a alguien que conoce. La conozco muchísimo a Rosario y sé lo profesional que es, y ese es el criterio que se eligió para designarla. Hablé con el ministro, me dijo que le gustaría que fuera mujer, y es la persona que yo considero, porque la conozco y le tengo confianza más allá de la amistad. Hay que poner gente transparente, honesta, y profesional, y Rosario cumple con todas esas virtudes, es una gran trabajadora", agregó

Según informó a El Observador el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter (quien preside la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda), se había acordado que el tema no entraría entre las discusiones del día porque no había consenso. Hay quienes piensan –entre ellos Rodríguez Hunter– que el problema es una cuestión de forma, porque darle un sueldo implica crear un cargo y eso debería venir del Poder Ejecutivo y no puede hacerlo el Parlamento. Otros en el oficialismo tienen diferencias de fondo y consideran que en todo caso, quien debería pagar ese sueldo es el MEC y no los contribuyentes del Fondo de Solidaridad. Otros directamente están en desacuerdo con que sea un cargo remunerado y plantean también problemas de oportunidad o conveniencia.

Pese a que se había acordado que el tema se iba a descartar por falta de consenso en la coalición, el aditivo se traspapeló y llegó a la sala de la comisión en medio de los más de un centenar de aditivos que había para estudiar. Inmediatamente, eso generó rispideces en la interna oficialista y uno de los diputados de la coalición se dio cuenta de que eso no debía estar ahí y el tema quedó descartado. El Frente Amplio no estaba dispuesto a votarlo tampoco, según informó el diputado Gustavo Olmos.