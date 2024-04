Cinthia Fernández declaró en Tribunales por haber rociado a sus vecinos con gas pimienta

Este miércoles, Cinthia Fernández compareció en Tribunales en relación con el caso que investiga el incidente del gas pimienta. El 17 de abril del año pasado, la mediática roció con ese líquido a personas de su country, a quienes había confundido con intrusos.

"Me vengo a defender, a contar lo que pasó, por eso estoy muy tranquila. No tengo que mentir como mintieron ellos", expresó en una entrevista con DDM antes de ingresar a la sala.

Sobre el incidente, rememoró: "Yo estaba en mi casa tranquila y vinieron a destrozar la puerta de mi casa. Obviamente, ante los hechos de inseguridad que transcurrían en el barrio dos meses antes, en donde, por ejemplo, entraron y maniataron a vecinos. Yo tuve que salir a la madrugada en el auto a resguardar a mis hijas porque estaban los chorros sueltos".

"Por supuesto pensaba que me estaban entrando a robar ¿qué pensas si ves cuatro-cinco personas vestidas de negro y encapuchados, de una altura considerable? y cómo dejaron la puerta, que las personas que van a mi casa la conocen, es de mucho grosor. Imaginate la fuerza que tenés que tener para dejarla como la dejaron", agregó.

Respecto a sus acciones después de los golpes en la puerta de su casa, Fernández aclaró: "Fui a buscar a la guardia de seguridad porque no venían. El problema es ese. La culpa de todo es de la guardia de seguridad".

Sobre las acusaciones de los vecinos, quienes afirmaron que Cinthia roció con gas pimienta a niños y mujeres embarazadas, la influencer se defendió diciendo: "Me encanta. Lo que me extraña es que yo me tiro un pedo y salgo en todas las tapas de los diarios, y que no haya un video mío en una supuesta acusación".

"Al principio dijeron que tenía razón y que había sucedido todo lo que pasó y, después, mágicamente aparecí en medio de un jardín de ellos rociando cual psicótica a un montón de gente, pero no hay ni un video", insistió.

Además, aseguró que no entró a la casa de sus vecinos: "Si no, hubiese un video ¿No te parece raro que no haya un solo video mío en una fiesta de 100 personas?".

Finalmente, Fernández reveló que ya no mantiene relación con su vecina, algo que lamenta, ya que sus hijas solían jugar juntas y eran muy cercanas.

Cinthia Fernández en Instagram