Yanina Latorre reveló la peculiar dieta alimenticia que sigue Marina Calabró

Ayer, en LAM, se detalló la dieta de la periodista durante el clásico intercambio entre los programas de Yanina Latorre y Calabró, en El Observador. Ángel de Brito le pidió a Latorre que compartiera información sobre la dieta de su colega: "No desayuna, en lo de Jorge Lanata, come una medialuna y un sándwich de jamón y queso. Cuando llega al auto, come una barrita que no son las barritas de las buenas, con mucha proteína. Después pasa por la casa, y se toma un café, con un budín de zanahoria, y a la noche come empanadas o pizza, le mete al carbohidrato", reveló Yanina.

En un momento, Iliana Calabró, quien era la invitada en el programa, intervino para aclarar que ella era la única que cocinaba de las dos hermanas. Recordó una anécdota de la infancia de Marina: "Me acuerdo que papá venía muy tarde, no sé si estaba filmando una película o qué, y un día ella había hecho unos hotcakes, y yo pregunté ¿Y esto? ¿Quién lo hizo? y me respondieron, Marina".

Yanina continuó detallando los hábitos alimenticios de Marina: "No come verduras, frutas tampoco, banana sí, porque es fácil de pelar. Además, agregó que no toma mate, solo el cafecito de la tarde, odia el agua; hoy me dijo que le cuesta lavarse la espalda porque tiene miedo. Después, la cabeza solo se la lava en la pileta, yo ya la tengo estudiada. No come pescado, y me confesó el motivo, ¿Viste que hay gente que no le gusta el pescado? El problema es que viene del agua”, aclaró Yanina. Iliana agregó: "Lo mío es peor. Soy alérgica al agua marina, en la temporada, con el aire de Mar del Plata, estuve medicada con corticoides".

Hace algunos años, Marina Calabró reveló sus preferencias alimenticias: "Nunca comí carne porque nunca me gustó. No estoy en esa ola vegana o vegetariana, es un tema de gusto y a mí me ha dado resultado, más allá de que no fue una decisión de alimentación tomada a conciencia, es una manía, no me gusta la carne entonces no como, sí como lácteos, harina, me doy mis gustos con los dulces, soy de poco comer, en cuanto al cuidado de mi físico puedo contarles que hago gimnasia el mayor tiempo que puedo, aunque este año con la carga laboral se me complica bastante".

"Hace 20 años que hacía gimnasia tres veces por semana y el cuerpo tiene memoria", explicó. Respecto a sus alimentos indispensables, mencionó: "Lo que no me puede faltar en la heladera, son los postrecitos de chocolate, los alfajores, leche, queso, jamón cocido y mermelada, también agrego el pan también".