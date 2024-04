El mensaje de Cinthia Fernández que generó indignación: "Fui al ginecólogo y el resultado fue grave"

Cinthia Fernández es reconocida por su transparencia y comunicación franca con sus seguidores en las redes sociales. La bailarina y panelista no duda en expresar sus opiniones sin filtros, lo que fortaleció su vínculo con la audiencia. Su contenido es variado e incluye desde desafíos y segmentos cómicos, tanto en solitario como con la compañía de sus hijas, hasta relatos de su rutina diaria y los pormenores de su trabajo.

La autenticidad y espontaneidad de Fernández establecieron una conexión genuina con sus seguidores, lo que llevó a más de 6.2 millones de personas a seguir sus publicaciones. Sin embargo, su último contenido compartido generó una amplia gama de comentarios y reacciones, tanto positivas como negativas, especialmente en lo que respecta al tono utilizado.

Cinthia Fernández en Instagram

A través de una historia en su cuenta de Instagram, compartió una imagen en la que aparece con una expresión seria, acompañada de un texto en el que relata: "Hoy fui al médico y lamentablemente no tuve un buen diagnóstico", adjuntando un enlace a su último video publicado. Además, incluyó un mensaje superpuesto en las imágenes que detalla: "Fui al ginecólogo a hacerme una ecografía y el resultado fue grave".

En el video, se puede observar a la persona regresando a su hogar con un semblante triste y preocupado, en marcado contraste con su habitual expresión. Al dirigirse directamente a la cámara, sostiene un papel en primer plano con un dibujo de una araña atrapada en su tela. Para añadir a la situación, el texto en la publicación expresa: "Un mal diagnóstico no impide una sonrisa", acompañado de un emoji de risa y un corazón rojo.

La publicación generó una rápida reacción por parte de miles de personas, con más de 34.000 "me gusta", mientras que otros expresaron su opinión sobre el tema. Algunos comentaron: "¡Está muy quemado ese chiste y con la salud no se jode!", "Odio el humor negro y menos con la salud... pavísima" o "Tuve un mal diagnóstico real, ¿te parece que estoy para reírme?". Otros, sin embargo, tomaron el video con humor, como una seguidora que compartió: "Yo tuve un quiste en un ovario que se me reventó y me causo hemorragia interna, casi no la cuento, pero igual me rei con el vídeo... es un chiste, tampoco para tanta moral, aflojen un poco", o "¡Qué sensibles por favor! Es un chiste nada más, ella no tiene la culpa de las personas que han tenido un mal diagnóstico. ¡No va por ahí el chiste!"

Más de 2100 personas reaccionaron a la publicación, expresando opiniones diversas, lo que refleja el nivel de interacción que tienen sus publicaciones. Recientemente, generó reacciones con una publicación en la que cuestionaba la escasez de repelentes y su alto costo.

"Alguien que me diga donde ‘gadorcha’ se consigue Off en Escobar, me trae un recuerdo del alcohol en gel...", compartió en una de sus historias. Luego agregó: "Me dijeron vení mañana a las 7 de la mañana jajaja, mañana voy a dormir, ¿puede ser que no haya off en ningún lado?" Más tarde, intentó comprarlo en línea, pero se indignó al ver los excesivos precios: "Alguien que me explique qué es esta locura de que te cobren 150 lucas tres Off, lo que es igual a 50 lucas por pote... No hay caso, somos unos cabeza de termo".