Ignacio Ruglio desde Brasil: "Lasalvia se equivocó en meter a Peñarol" y "Da Rosa fue valiente"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, viajó a Belo Horizonte para estar cerca del equipo que este martes a las 21 enfrenta a Atlético Mineiro por la Copa Libertadores y habló en las dos radios que tienen programas futbolísticos por la mañana: Carve Deportiva y Sport 890.

"Tenemos la ilusión de llevarnos algo" aunque "ellos se prepararon para ganar la Copa e invirtieron para eso; tienen un presupuesto cinco veces mayor que el nuestro", dijo el dirigente sobre el difícil encuentro contra los brasieños.

Ruglio se refirió a las declaraciones del empresario Edgardo Lasalvia, quien dijo que él había ayudado a corromper a un juez para que Peñarol ganara un clásico: "Hace años que con Lasalvia somos amigos. Las nuevas funciones nos han puesto un límite. Si él está pasando un tema personal por hablar en caliente, voy a estar para él. Lo voy a acompañar en lo que pueda. Le dije que se equivocó en meter a Peñarol. Habló en caliente, como es él y capaz que le está jugando en contra ahora".

También se expresó sobre lo que dijo el exárbitro José Luis Da Rosa el domingo en el Polideportivo: "Hay cosas que todos las sabemos. Intuimos cosas que pasan que no son normales y que no le hacen bien al referato. No me sorprendió su aparición, me parece valiente lo que dijo", indicó.

Foto: Leonardo Carreño.

Matheus Babi

Con respecto a la situación deportiva del brasileño Matheus Babi, Ruglio expresó: "Diego (Aguirre) me dijo que con Babi va a trabajar en lo anímico. Ya no importa si creemos o no en el jugador, es el jugador que tenemos que rescatar. Lo necesitamos mucho mejor para que la mande a guardar".

Se mostró preocupado porque en Rosario, "están queriendo imponer en la prensa que fue un encendedor lo que le cayó a Maxi Olivera, y sabemos que fue una piedra. Hasta me genera desconfianza leer los artículos. "Pasaron 10-15 días y no sabemos nada desde Conmebol. Esperaremos que los tribunales decidan".

Destacó, además, que el presidente de Nacional Alejandro Balbi lo llama todos los días para conocer el estado sanitario de Walter Olivera: "Mucha gente de Nacional está presente y pendiente por la salud del Indio Olivera", quien "sigue con sueño inducido y cambios de antibióticos, la realidad es que ayer fue el primer parte que teníamos una muy pequeña mejoría. Le decimos que lo necesitamos un tiempo más, que se quede con nosotros".