"Nos mintió en la cara": el descargo del conductor de Sacate la careta tras denuncia contra uno de sus panelistas

Sebastián Oreiro, conductor y productor del programa Sacate la Careta que se emite por Esdrújula TV y Canal 7 de Punta del Este, rompe el silencio y cuenta por primera vez, como vivió todo el incidente de Rodrigo Fernández, productor y panelista de su programa, acusado de presuntos delitos de estafa y apropiación indebida.

Hace una semana se emitió un informe realizado en Telenoche con 40 personas perjudicadas por la agencia RooTurismo, agencia que pertenecería a la familia del productor Rodrigo Fernández Baladán, denunciando presuntos delitos de estafa y apropiación indebida por US$ 22.000. Desde la fiscalía de 2° turno de San José confirmaron luego a El Observador que el caso está siendo investigado.

En ese informe las personas perjudicadas, habían contratado en la agencia Rooturismo, agencia que no está registrada ni cuenta con el permiso del Ministerio de Turismo, viajes y excursiones a Florianópolis para semana de Carnaval. Dos días antes de embarcarse, la agencia les comunicó que por temas personales y familiares se suspendía el viaje.

Esta denuncia pública y en la justicia impactó en el programa Sacate la Careta donde Fernández tenía un rol de productor y panelista. Para saber como fue ese impacto El Observador conversó con Sebastián Oreiro, director del programa: "Sacate la Careta es una idea que comencé hace más de 5 años, y fue la forma de empecé a buscar una identidad como comunicador, un estilo propio. Comencé despacito en redes con la idea de mostrar otro perfil de la figura o del artista. Al poco tiempo se sumaron otras personas, hacíamos entrevistas como formato de programa, y coberturas en eventos. El año pasado fuimos convocados por Esdrújula TV para llevar el programa a un formato más grande sobre el espectáculo y famosos, yo como conductor central, y un grupo de panelistas que debatimos sobre distintos temas de la farándula. El formato anda muy bien y Rodrigo se sumó como panelista y productor de algunas notas o informes".

"Este verano comenzamos a tener algunos mensajes donde apuntaban a Rodrigo y decían cosas como 'es hora que le saquen la careta a Rodrigo' o 'A ver cuando se saca la careta Rodrigo y da la cara', y a las pocas semanas, algunos mensajes mencionando problemas en algún viaje o falta de respuesta por parte de Rodrigo, o de la agencia. Nosotros sabíamos que él se dedica a eso hace años con su familia, creo que con la madre y la hermana. Pero es una actividad que nada tiene que ver con mi programa, no se publicitan viajes en nuestro espacio, es una actividad de Rodrigo y de lo que no tengo ninguna responsabilidad. Por tanto es una acusación por la que tendrá que responder él", agregó.

¿Cómo tomaste la denuncia que se hizo pública, sobre una presunta estafa?

Sorprendido, muy sorprendido, porque cuando le pregunté, me dijo que era el reclamo típico de alguno que había quedado desconforme por el viaje. Pero de desconforme a denuncia de estafa hay mucha diferencia, me dijo que era un tema de su madre, creo que me mintió en la cara. Estábamos en vivo el miércoles pasado, y en un momento comienzo a ver que alguien de atrás de cámara hacía señas, y comenzaron a llegar muchos mensajes. En ese momento se estaba emitiendo el informe en Telenoche, sobre la denuncia, y fue una catarata de mensajes. En un momento lo veo a Rodrigo muy incómodo, se levanta y se va del programa y del estudio. Yo no sabía lo que pasaba, seguimos con los temas que estaban en la rutina, hasta que cuando termina el programa, veo todo lo que había ocurrido. Fue un impacto tremendo, espantoso porque se nombraba y se mostraba al programa, veía imágenes mías y de mis compañeros en algo que no tenemos nada que ver. Te repito esta situación es personal de Rodrigo y su actividad en una agencia de viajes, ni el programa ni yo, tenemos nada que ver.

¿Te viste obligado a hacer un comunicado sobre lo ocurrido?

Claro, tuvimos una reunión con la dirección del canal, Rodrigo y yo, donde tomamos la decisión de desvincularlo, frente a estas graves acusaciones de presunta estafa. Él tendrá que resolver en la justicia su responsabilidad en estos hechos que denuncian muchas personas y lo peor es que se fueron sumando mas casos, luego del informe de Canal 4.

¿Supuestamente se habría suspendido el viaje por el fallecimiento del padre de Rodrigo en una provincia de Argentina?

Eso lo vi en el informe de Telenoche, como una respuesta a la suspensión del viaje en Carnaval, pero a nosotros nos había dicho que su papá se había suicidado el año pasado, entonces no entiendo a quien le miente. Son muchas cosas que debe aclarar, y lo mejor es que lo haga donde debe hacerlo. Está desvinculado del programa, hice una aclaración en vivo, y los mensajes de agradecimiento fueron muchos, sobre todo de los perjudicados, con quienes nos solidarizamos y esperamos que la justicia aclare todo este problema, y se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo.

¿Volviste a hablar con Rodrigo?

No, desde la última reunión en el canal, nunca más. Solo recibí un extraño mensaje de alguien que no se identificó, pero que sería su representante legal, como que me atenga a las consecuencias, un mensaje intimidatorio, propio de un cobarde. Como te lo dije al principio de la nota, no tenemos nada que ver con la actividad personal de Rodrigo, ni con la agencia, ni con esta denuncia de supuesta estafa.