El programa "Sacate la careta" cumple cinco años y llega a Canal 7 de Punta del Este

Irrumpieron en las redes en el 2018 como un nuevo espacio de comunicación para mostrar otro lado de los artistas, espectáculos, farándula y por qué no, sumergirse en el intrincado mundo de las polémicas que generan los famosos. Es que los comandados por Sebastián Oreiro, sabían desde el principio que en nuestro país hay interés en un espacio para conjugar actualidad, famosos, escándalo, arte, y transitarlo con humor ácido.

La nota con el entrevistado tiene una pregunta que no puede faltar: ¿A quién le sacarías la careta?, y desde ese punto, la figura confiesa algo divertido, o picante con el objetivo de generar polémica.

Sacate la Careta está cumpliendo por estos días 5 años de trabajo ininterrumpido, y en esta nueva etapa llega a la Pantalla de Canal 7 de Punta del Este, El Observador conversó con el conductor del programa Sebastián Oreiro sobre este nuevo desafío.

"Cinco años de Sacate la Careta, que arrancamos en vivo, en los vivos de Instagram y después de a poquito fuimos trabajando cada vez más. Y hoy por hoy, impensado salir en un canal de televisión, en Canal 7 de Punta del Este, y en Esdrújula TV (streaming) con un gran equipo."

Los famosos se animan a contar intimidades que no lo harían en un medio convencional. "Queríamos picantearla, que el personaje sea un poco más picante, pensábamos que en el Uruguay que es más tranquilo, como que no quiere que lo persigan. Porque por ejemplo, hemos tenido casos de gente que hacíamos el programa grabado y le molestaba, hablaban de más. Después me decían, editámelo, no lo pongas así, y lo hacíamos por onda. Ahora vamos en vivo, no hay opción, lo que sale se va a ver. Hemos tenido casos de gente en eventos me han dicho una cosa de otro y no se han querido cruzar. Nos pasó una vuelta con Vanesa Britos (cantante) donde le preguntábamos por Lolo Estoyanof y por Majo (Álvarez), y esa parte ella pidió sacarla. No salió al aire, podía generar polémica en el ambiente de la música tropical. Es lo que queremos nosotros, ese material esta. Existe todavía, lo tengo guardado. Tratamos de ser respetuosos. Pero creo que ahora vamos a aflojar un poco con eso. Si no me quedo en casa, hago lo que hace (Luis Alberto) Carballo, no hago nada".

Esta temporada amplió el staff integrado por: "Rodrigo Fernández, que es el productor también del programa y panelista, Naty Camilo DJ, Diego Coronel cantante de ópera y ganador del Got Talent, Selva Pérez, actriz y comediante, Steven Vázquez (diseñador) que viene de España en enero, y me falta Naty Ná (transformista), que me mata si no la nombro, Drag Queen, finalista del Got Talent también".