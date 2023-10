Diputado de Cabildo sale al cruce de Domenech por allanamientos nocturnos y pidió "hacer lo que hay que hacer"

El diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal salió al cruce del senador y presidente del partido, Guillermo Domenech, sobre allanamientos nocturnos y pidió "hacer lo que hay que hacer".

"Yo no soy un experto en el tema. Pero creo que no se están haciendo las cosas que se tienen que hacer. El gobierno se terminó y a mí me queda gusto a poco en seguridad. Dejamos pasar la oportunidad de ponerle la cascabel al gato", dijo en diálogo con El Observador.

El diputado pidió retomar el "rumbo" que tenía el Ministerio del Interior cuando estaba liderado por Jorge Larrañaga, fallecido en mayo de 2021, porque entiende que "poco a poco se ha ido perdiendo".

Sobre los allanamientos nocturnos dijo que a algunos les preocupa que se equivoquen y entren a la casa equivocada. "Y bueno, que se equivoquen. No van a entrar a los tiros".

Las declaraciones de Cal se dan después de que Domenech dijera que en Cabildo Abierto "no son favorables a los allanamientos nocturnos" porque tienen "enormes dificultades para la Policía" y ponen en "grave riesgo" a los funcionarios.

Ley de Medios

Cal es el representante de Cabildo Abierto en la comisión de Industria donde se analiza el proyecto de ley de medios impulsado por el Poder Ejecutivo. Tras tres años y medio de gobierno, es el único proyecto importante para el gobierno que hasta ahora no ha podido ser aprobado.

"Me veo votando la ley de medios dentro de poco tiempo", dijo Cal. El Observador informó este lunes informó que el gobierno y Cabildo Abierto habían acordado reactivar las negociaciones para avanzar en el proyecto una vez votada la Rendición de Cuentas. El objetivo es tratar de aprobar el texto antes de fin de año.

Cal dijo que no estaba al tanto de las negociaciones pero aseguró que no le sorprende. "El intercambio de figuritas en esta Rendición de Cuentas ha sido desgastante. De todos lados. Me olfateo que en breves estaremos votando la ley de medios", dijo el diputado.

Consultado sobre si la aprobación de la ley de medios había sido un intercambio por el acuerdo de Rendición de Cuentas, Cal dijo no estar al tanto pero cerró diciendo: "No venderé el rico patrimonio de los orientales, al vil precio de la necesidad. Pobre Artigas, si supiera que ya no queda nada por vender".