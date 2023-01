El alarmante pronóstico de Bomberos para lo que resta del verano

El gerente técnico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Yamandú Morán, confirmó este martes que la situación climática es "crítica" en el país debido a las "escasas precipitaciones". Esto ha generado una serie de incendios en las últimas semanas en las que la Dirección Nacional de Bomberos advierte que de persistir el clima podría haber un "número récord" de intervenciones.

"La situación es crítica y tenemos funcionando un índice de riesgos de incendios que indica que todo el país está en rojo, en alto riesgo de incendio", dijo este en una conferencia de prensa a la que asistió junto al ministro de Ganaderia, Fernando Mattos, entre otras autoridades.

"Lamentablemente, no tenemos muy buenas noticias en cuanto a lo que predicción del tiempo se refiere", agregó. "Las precipitaciones previstas son muy escasas, casi siempre puntuales, producidas por tormentas de masa de aire, tormentas que se dan en un lugar sí y en otro no y no una lluvia general como estamos siempre acostumbrados", afirmó.

Durán aseguró que esta situación hídrica se da a raíz del fenómeno de La Niña, que comenzó en 2020 y que eleva las temperaturas.

"En todo el país va a ser homogéneo. Las temperaturas van a ser por encima de las que estamos acostumbrados a esta época del año. Y en cuanto a precipitación el límite es por debajo en el noroeste y en el resto del país tiende a un poco de normalidad", aseguró.

El gerente técnico de Inumet dijo que en el corto plazo "las noticias no son buenas". "En 30 a 40 días, los acumulados llegan a dar 50 milímetros en la zona del noreste y eso es todo", afirmó.

Inumet había emitido un aviso el pasado miércoles por un incremento gradual de la temperatura en los días siguientes.

De acuerdo con el organismo, desde ese día hasta este habrá "escasa nubosidad", un riesgo de incendio forestal "elevado y en aumento" y un índice ultravioleta "extremadamente alto" durante la tarde.

El aviso del instituto fue acompañado de una imagen donde se ve al país en su gran mayoría pintado de rojo: el índice meteorológico de incendios (FWI, por su sigla en inglés), que estima el peligro de incendios forestales. "Valores altos de FWI indican condiciones meteorológicas más favorables para desencadenar un incendio forestal", informó Inumet en su sitio web.

Bomberos dice que los incendios duran más

El director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, dijo que una particularidad que se está dando este año es "que se está extendiendo el tiempo" de los incendios por la falta de lluvia.

Desde que comenzó la temporada hubo 40 incendios. "Día a día vamos sumando más intervenciones", comentó Riaño.

Riaño aseguró que si continúa la escasez de lluvia, seguirán aumentando las intervenciones de Bomberos. Y "sin lugar a duda vamos a terminar con un número récord de intervenciones de naturaleza", indicó.