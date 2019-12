Dolor de cabeza para exportadores uruguayos: más licencias no automáticas en Argentina

Era una de las medidas que los exportadores uruguayos no querían escuchar del otro lado del charco: un reforzamiento de las licencias no automáticas de importación (LNA), un tramite burocrático que generó más de un dolor de cabeza a los industriales locales y que hizo perder cientos de negocios (sobre todo) durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchener (2011-2015).

Según informó el portal iProfesional este viernes, el nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández, no solo está decidido en avanzar en una "agenda industrialista", sino que el Ministerio de Desarrollo Productivo ya está trabajando en un plan para monitorear y proteger a los más diversos sectores industriales frente a las competencia del exterior, que en los últimos años se han visto afectos por los bajos niveles de consumo.

En ese sentido, el ministro de Producción Matías Kulfas ya mantuvo encuentros con referentes de la actividad textil, calzado, juguetes, marroquinería y línea blanca. Según iProfesional, el jerarca les pidió a estos sectores que le eleven un listado de los artículos que necesitan un control más estricto para las importaciones.

Las licencias no automáticas de importación (LNA) son avaladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) bajo determinados parámetros. Su plazo de tramitación de las solicitudes no será superior a 30 días si los pedidos se examinan a medida que se reciban, ni será mayor a 60 días si todas las solicitudes se examinan simultáneamente.

Durante el gobierno de Cristina Fernández, las LNA tuvieron su pico alto durante la gestión del controvertido y polémico exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Durante su gestión, las LNA podían demorarse más de 180 días, por lo que negocios como las ventas de textiles o vestimenta desde Uruguay terminaron por derrumbarse en forma abrupta durante esos años. Esa política fue un golpe de gracias para sectores industriales locales que ya arrastraban problemas de competitividad.

Durante la gestión de Mauricio Macri (2011-21019), las LNA no llegaron a desmontarse totalmente. En 2018, se habían dado de baja 314 de un total de 1.600, es decir una baja del 20%.

En el acumulado enero-noviembre de este año, Uruguay exportó bienes a Argentina por US$ 289 millones, con una caída del 25% respecto a igual período del año pasado. Los principales productos que se colocaron este año fueron: autopartes (US$ 74 millones), plásticos (US$ 31 millones) y pinturas (US$ 23 millones), según datos de Uruguay XXI.