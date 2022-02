Dolor y falta de sueño: así se convirtió Paul Dano en el Acertijo para la nueva película de Batman

En apenas unos días llegará a las salas de cine una nueva película de Batman, que marcará el debut de una nueva encarnación del superhéroe, interpretada por Robert Pattinson, rodeado por un extenso y destacado elenco que estará a cargo de representar a algunos de los acompañantes y villanos clásicos del personaje, en versiones nuevas y algo distintas a las que se han visto hasta ahora.

En una película que incluirá a Gatúbela (Zoe Kravitz) y al Pingüino (Colin Farrell) entre su galería de villanos, el más destacado será el Acertijo, que estará interpretado por Paul Dano.

Lejos del traje ajustado, la cabellera roja y las caras de Jim Carrey, el anterior encargado de interpretar al criminal en Batman eternamente, de 1995, el Acertijo de Dano toma como una de sus grandes inspiraciones al asesino serial Zodíaco, y se presenta como un criminal enmascarado, cubierto de la cabeza a los pies con un traje destinado a evitar dejar huellas dactilares en las escenas de sus violentos crímenes que tienen como blanco a los políticos, y que atormenta a Batman y a la policía de Ciudad Gótica con sus mensajes cifrados y sus macabras pistas.

El actor contó en una entrevista con la revista Entertainment Weekly que la experiencia, sin embargo, fue exigente y dramática para él. "Hubo algunas noches en las que no pude dormir tan bien como hubiera querido porque era un poco difícil salir del personaje. Llegar a ese lugar demanda un montón de energía. Y hay que sostenerla porque una vez que llegás a ese punto es muy complicado subir y bajar".

Robert Pattinson será el encargado de interpretar a Batman

También representó una complicación para Dano el traje del Acertijo, que al igual que el del Hombre Murciélago en esta versión (un Batman joven e inexperiente) es un traje casero y hecho con materiales simples y accesibles. En la preparación del papel, el actor le sugirió al director Matt Reeves que el traje estuviera cubierto de papel film para evitar dejar rastros en las escenas del crimen, y se agregó al disfraz.

Pero aunque el resultado sumó a nivel narrativo, también fue incómodo. "La cabeza me latía por el calor. Me fui a casa la primera noche después de filmar con el traje y no podía dormir por el miedo de que me pasara algo en la cabeza. Sentía que estaba comprimido por el calor, el sudor y la falta de oxígeno. Fue una sensación muy loca", comentó.

Finalmente, el equipo de vestuario logró arreglar el traje para que el oxígeno entrara con más facilidad, lo que incrementó la comodidad del actor, y le permitió continuar con más tranquilidad el rodaje de la película, que se estrenará este próximo 3 de marzo.