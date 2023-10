Doloroso cierre de Mundial para Los Teros: se quedaron sin nafta muy temprano contra unos All Blacks con instinto asesino

El Mundial de Rugby 2023 se cerró con una dura noche en Lyon: Los Teros fueron goleados por los All Blacks 73-0, en una noche en la que jugaron de igual a igual 20 minutos pero cometieron errores que allanaron el camino del rival, una máxima potencia Mundial que tiene en su ADN el no aflojar nunca.

La diferencia podría haber sido similar incluso con Los Teros jugando un gran partido, porque Nueva Zelanda es mucho más equipo. Pero queda la frustración de un equipo que salió a hacer el partido que quería y necesitaba, pero se desgastó demasiado em un corto período de tiempo, por mérito del rival y también por errores propios, y que salió al segundo tiempo 0-26 y sin piernas, lo que permitió a Nueva Zelanda jugar a sus anchas y anotar 47 puntos en el segundo tiempo.

El primer tiempo dejó un sabor amargo de boca. Porque Uruguay se mantuvo 19 minutos con el ingoal en cero, se mostró a la par en el contacto, logró sacarle ritmo al partido en varios momentos… pero se desgastó mucho en el juego físico, y sobre todo, cometió una catarata de errores que aprovecharon los All Blacks.

Está claro que muchos de esos errores son por la presión que genera un equipo como Nueva Zelanda. Sobre todo las pelotas perdidas en el breakdown, ante la necesidad de presentar rápido para evitar la disputa del rival. Fueron cuatro, y las dos últimas derivaron en puntos. También las pelotas perdidas en el line, ante buenas lecturas del rival.

Pero el mayor pecado estuvo en los errores no forzados. Un knock on en 5 yardas tras un pase con presión de Dibu Silva, un knock con un scrum en pleno ataque tras un pase de Diana a Vilaseca, un line perdido en ataque en la siguiente jugada que deriva en gran contra de Nueva Zelanda, otra pelota perdida en ataque que termina en kick y presión a Arata y scrum 5… esos tres errores, mayormente evitables, posibilitaron el segundo, tercer y cuarto try de Nueva Zelanda.

El arranque

Uruguay hizo pie como pudo en el arranque. Exigido siempre en defensa cada vez que Nueva Zelanda tuvo ritmo, el referee le anuló dos tries a los All Blacks, uno por knock cuando apoyaba, y el otro por una limpieza ilegal en el ruck. Fueron las dos veces cuando los neozelandeses tuvieron ritmo de pelota y lograron quebrar por adentro.

Cuando el juego se hizo más lento, Uruguay jugó de igual a igual. Pero también es cierto que cuando tuvo posesión le costó muchísimo engranar un juego veloz como marca el estilo Meneses. Tuvo que trabajar demasiado para asegurar cada ruck, y eso le sacó velocidad y claridad para buscar por afuera. Así y todo, de un gran contraataque de Mieres tuvo la más cara, en dos tiempos: Tone jugó con Silva que hizo knock on tras un durísimo tackle, epro Uruguay logró recuperar el ruck siguiente, jugó rápido y Ardao no llegó a apoyar por centímetros.

Pero la cuenta de errores propios se agrandó en el final del primer tiempo, y sumado al cansancio, fue demasiado como para que Nueva Zelanda no aprovechara,

Segundo tiempo sin nafta

El segundo tiempo arrancó con dos tries en ocho minutos, en los que Nueva Zelanda hizo todo lo que quiso, bien: rucks rápidos, contactos ganados, defensa retrocediendo, velocidad de pelota y espacios por afuera. El momento en el que Uruguay más sufrió, porque se agotó de piernas. Luego logró sacarle un poco de ritmo al juego, pero un scrum perdido en ataque trajo otro try, el del 45-0, a los 53’

En los siguientes 10 minutos Uruguay logró tener la pelota, y aunque no generó quiebres, al menos estuvo lejos de su campo. Pero otra vez una pelota perdida en el line otra vez lo obligó a defender y a llegar a otro try, y en la salida siguiente otro try fácil de contra. Un equipo con sangre en los ojos, con instinto asesino, contra unos Teros que ya no tenían más nafta en el combustible.

Siguieron tackleando, con lo que podían y como podían, Eso sabemos que nunca va a faltar en un equipo uruguayo, Lo que faltaban eran piernas por un tremendo desgaste generado en esos primeros 20 minutos, y por los tres partidos anteriores, que no se pudo traducir en puntos por errores propios, que también podrían haber dejado la cuenta más corta cuando había partido.

Al final la cuenta fue 73-0. Es una goleada, dolorosa, y que puede pasar cuando enfrente están los All Blacks y se cometen errores. A asumirla.

También es el cierre de un Mundial en el que no se consiguió el objetivo principal, que era ganar dos partidos, por un mal segundo tiempo ante Italia. Uruguay se ganó aplausos por su evolución, por el primer partido ante Francia, por el primer tiempo ante Italia. Se le ganó a Namibia sin jugar bien, y se cerró con una goleada en contra, la más amplia desde 2002. Desde el juego, en general se mostró una evolución. Desde los resultados, el saldo no fue bueno.