“Te hacen jugar bajo urgencia todo el tiempo”: qué planifican los PF de Los Teros para enfrentar a los All Blacks

Uruguay llega a su último partido en el Mundial de Rugby este jueves, nada menos que ante los All Blacks. Lo hacen tras tres partidos y con un desgaste físico considerable, tras un mes a un nivel de competencia al que no están acostumbrados. Por eso la semana se planificó diferente a las otras, con menos cargas, y por eso una voz central en estos días es la del jefe de preparadores físicos de Los Teros, Federico Izeta, que junto a Guillermo Selves (PF de forwards) y Santiago Alfaro (PF de backs) recopilan toda la información sobre el rendimiento físico para planificar el trabajo junto a los entrenadores.

Izeta habló con El Observador en esta entrevista y analizó el Mundial de Los Teros desde el punto de vista físico.

Pasaron tres partidos, estamos ya encarando la última semana, ¿como ves al equipo desde lo rugbístico y desde lo físico?

Anímicamente estamos muy bien, después de la victoria contra Namibia creo que el equipo se levantó del partido con Italia. Eso nos sirvió para recargar energías, levantar en lo mental. Desde lo físico es normal que los jugadores que hayan jugado más estén un poco más fatigados que el resto. Lo bueno es que para el último partido tenemos ocho días y eso nos va a permitir llegar con todos los jugadores disponibles. No hay lesiones, puede haber un poco de desgaste de algunos jugadores puntuales pero en general el equipo va a estar bien para el partido.

¿Cómo se administra desde lo físico el hecho de llegar con tres partidos encima, jugadores con muchos minutos y enfrentar un partido donde necesitas un despliegue físico mayor quizás al de los tres anteriores?

Hay que individualizar muy bien todo el entrenamiento, día por día. Cada ejercicio, cada cosa que le pedimos a los jugadores en la semana debe ser muy medida. Es normal que el grupo se parta un poco también llegando a esta etapa. Algunos están para entrenar más, otros están para descansar, otros están en el medio. Se necesita mucho descanso físico y también mucha recuperación mental para llenar el combustible emocional para este partido.

¿La planificación de esta semana, con dos días libres, también ha buscado el descanso mental?

Totalmente. Además lo que hay que considerar, aparte de los partidos, es el formato de que tenés que viajar de una ciudad a otra y jugar, al otro día volverte a tu ciudad. Vas viajando todo el tiempo, adaptándote a un lugar nuevo cada tres, cuatro días. Eso implica armar el bolso, desarmar el bolso, toda una serie de cosas que van estresando de otra forma, y que también hay que tomarlas en cuenta. Por eso el balance entre entrenamiento, competencia, descanso y divertirse es importante en un Mundial.

¿Cómo viste los partidos anteriores? Antes del Mundial decías ‘tenemos el trabajo hecho, no hay mucha diferencia con las potencias, pero nos faltó la competencia para saber en qué nivel estamos en el roce con los rivales’. ¿Qué evaluación haces acá?

El equipo está a nivel para jugar de igual a igual a cualquier equipo. Creo que el tema es cuánto tiempo le podés jugar de igual a igual. Es lógico, de hecho lo vemos en los otros partidos. En un partido de tier 1 contra un tier 2 es normal que en los últimos 20-30 minutos el partido se vuelque a favor del tier 1. Yo creo que ahí es donde está un poco el desafío de acá para adelante. Que el equipo pueda ser competitivo, no solo 40 minutos, como nos pasó contra Italia, sino 80. Eso va a depender mucho, no solo del jugador, sino también de la rotación que se pueda hacer, más si jugás muy seguido. Poder prolongar más esa ventana.

¿Cuánto hubo de bajón físico en ese segundo tiempo contra Italia? ¿O lo evaluaron más como mental, o las dos cosas juntas?

Fueron dos partidos diferentes, el primer tiempo Uruguay termina dominando y se va al vestuario con una ventaja, y en el segundo tiempo enseguida se da la amarilla Vilaseca. En 10 minutos se dio toda una serie de cosas que hicieron que el partido se volcara rápidamente a favor de Italia.

¿Por qué pasa eso? Yo creo que son múltiples factores. Un poco la falta de experiencia de no haberle bajado el ritmo del partido cuando se puso adverso. Se siguió jugando al mismo ritmo que en el primer tiempo. Y una vez que se hace cuesta arriba es muy difícil encontrar respuestas para poder revertir. Y también obviamente el factor físico, hay jugadores que habían sumado muchos minutos contra Francia y que era lógico había que ver cuantos minutos más había que aguantar.

Ustedes miden mucho por indicadores: ¿Cómo les fueron dando los principales indicadores en ese partido?

Si mirás el ball in play, el tiempo de pelota viva, con Francia fue muy poco. Fue un partido muy cortado, no se lo dejó jugar a Francia. Habrá tenido 26 minutos, 27 minutos máximo de pelota viva. Con Italia fueron 35. Estamos hablando de 10 minutos más, es decir que tuvo un ritmo mucho más alto, que obviamente es más difícil tolerarlo. Obviamente no depende solo de uno,

sino de cómo sea el partido, depende del referee también. Eso hace que el partido se juegue más o se juegue menos. Contra un equipo de ese nivel te sirve más bajar el tiempo de juego,

que se juegue menos.

¿Y el back in game?

Estuvo en lo normal, más o menos alrededor del 90%, es un porcentaje bueno. Es algo que no es un problema hoy, creo que está bien. El tema es el nivel de energía y de fortaleza de poder contener al rival, sobre todo cuando los equipos agarran ritmo y quieren llevarte por delante, poder contenerlo.

¿Qué hay que cumplir desde lo físico en el partido contra los All Blacks?

Primero que es un partido muy inteligente, no querer jugar palo a palo, porque creo que ahí estás en desventaja. Tiene que ser un partido muy estratégico, muy inteligente. Intentar jugar en nuestros términos, bajarle el ritmo al juego, hacerlo más cortado. Porque donde Nueva Zelanda agarre dinámica es peligroso. Es un equipo que te hace jugar bajo urgencia todo el tiempo. Básicamente desde lo físico implica que estés ahogado todo el tiempo, un ritmo que es difícil de tolerar.

¿Cómo ves lo que viene en los próximos años? La posibilidad de que se vayan jugadores al exterior para poder tener la competencia que hoy con Los Teros no se puede conseguir, pero que a su vez no se vayan a cualquier lado porque el trabajo el Charrúa sigue siendo mejor a muchas ligas menores.

Creo que hay que tener un balance entre todo: jugadores que estén afuera en buenas ligas, con continuidad, jugando. Otros jugadores que puedan estar en otras ligas quizá no tan buenas como el Top 14 de Francia, pero sí hay ligas que son competitivas. Y después creo que hay muchos jugadores que en Uruguay se pueden beneficiar de estar en un contexto donde se los cuida, se los educa, se los prepara para el alto rendimiento. Para muchos jugadores puede ser mejor quizás, porque se aseguran buen entrenamiento, competencia, continuidad, pero yo creo que tiene que haber un balance. También están los jugadores de Seven, que es importante que tengan ese nivel de competencia y esa exposición al alto nivel. Se necesita una buena combinación. Obviamente no te sirve que todos los jugadores se vayan y que vayan a cualquier lado, a cualquier equipo y que no tengan continuidad. Por eso yo siempre destaco que en el Charrúa a los jugadores se los cuida, la verdad es que no tenemos una base de jugadores que si uno no rinde lo sacamos y ponemos a otro. Tenemos que cuidarlos, optimizarlos, sacarles lo mejor y hacerlos funcionar.

¿Te sorprendió algo a nivel físico de este torneo?

De los partidos que jugamos nosotros, el que más rigor me pareció que tuvo fue contra Italia en el segundo tiempo, no sé si porque ellos estaban muy bien y nosotros habíamos pegado un bajón. En general los puntos de encuentro obviamente son super agresivos. Se ve mucha potencia, la velocidad con la que sale la pelota... No me sorprende porque ya lo veníamos viendo, pero nada una cosa lo que ves en vivo en el partido y después otra cosa lo que ves por la tele. Por tele a veces te caes con una sensación pero después en vivo es diferente.

En las formaciones fijas ví lo normal, no vi un dominio absoluto de un equipo sobre otro, más allá de los partidos lógicos, los Tier 1 contra los Tier 2. Los rucks obviamente son super rápidos, muy violentos. Ahí es donde más se nota el nivel de juego.

Uruguay se ha destacado dentro de los Tier 2 en este mundial, ¿cuánto hay en eso del trabajo del proceso del Charrúa en todas las áreas?

Es un proceso acumulativo de años de planificación, donde hay una sucesión programada de jugadores. Es un proceso. Más allá de que obviamente el pool era difícil, y de hecho uno de los objetivos que era ganar la Italia no se logró, la actuación del equipo viene siendo buena. Creo que de los últimos tres mundiales es el primero que Uruguay viene a jugar y a competir, y a intentar llevarse algo. Eso habla bien de la solidez que tiene el programa, de lo consolidado que está, de que lo que se ha creado hasta ahora que es bueno y necesita más desarrollo todavía para estar a la par. Yo creo que haciendo las cosas bien, mejorando la competencia de la región, mejorando la preparación de los jugadores, del staff, se puede hacer buenos mundiales en el futuro.