La alarma que se prendió en Los Teros tras la goleada de Los All Backs ante Italia: el análisis de Manuel Diana

En 2019 Manuel Diana era uno de los jóvenes del plantel de Los Teros, y se ganó la titularidad en la recta final al torneo. En este Mundial de Rugby 2023 es uno de los referentes del equipo, figura de Peñarol en el Super Rugby Américas, donde a su habitual potencia como ball carrier le agregó mejora en defensa. Le tocó quedar afuera del plantel de Uruguay ante Namibia, y ahora quiere revancha en el partido que todo rugbista le gustaría jugar: ante los All Blacks.

En esta entrevista, el octavo de Los Teros analiza qué debe hacer Uruguay para poder competir ante Nueva Zelanda, y también habla de su futuro en el rugby profesional

Pasó el tercer partido, no te tocó estar y ahora se vienen los All Blacks. ¿Cómo estás vos y como ves al equipo?

Sí, no me tocó jugar con Namibia, creo que era un partido importante para el grupo, me tocó verlo afuera, y se sufrió, un poco mucho. Creo que el equipo controló el rumbo a través de las formaciones fijas, el line y maul y el scrum, y a raíz de eso se fue construyendo el partido y se trajo. Para el grupo fue muy importante, y sobre todo pensando en esta semana. Un buen resultado contra Namibia genera un ambiente positivo para encarar la semana de los All Blacks, que es soñada. Si te ponés a pensar en dónde estamos parados, estamos a seis días de jugar contra el mejor equipo de la historia del rugby mundial. Genera mucha emoción y alegría, creo que este grupo se merece disfrutar esta semana, cada día, cada actividad, ya sea un video, un gimnasio, una práctica, Hay que disfrutar e ir estudiando a los All Blacks de a poco. Las cargas de entrenamiento van a ser bajas, y creo que la parte de estudio y de preparación mental van a ser el doble de importantes que la parte de cancha.

Hay un desgaste, ¿no? Se ve en ustedes, se ve en otros equipos que también van llegando al cuarto partido con lo que va quedando. El nivel de desgaste que deja cada partido de estos es muchísimo mayor a lo que están acostumbrados.

Sí, tal cual. A Uruguay le tocó fecha libre en el primer partido y sabíamos que venían cuatro al hilo, pero acá estamos, encarando el último. Hay jugadores que han jugado muchos, muchos minutos como Manuel Leindekar, que parece imbatible, incansable. Creo que el grupo de preparadores físicos está muy preparado y está manejando muy bien cómo esos jugadores entrenan esta semana y los que no jugamos, o jugamos un poco menos, o los que no jugaron, ir intercalando ese tipo de entrenamientos para que al día de captain's run estemos todos al mismo nivel y con las mismas ganas.

¿Cambió el clima, no? Era difícil después de Italia, había mucha frustración.

Sí, yo creo que el grupo sufrió la derrota por Italia, por todo el trabajo que le pusimos.Todo el empeño y todo lo que hicimos los últimos tres años fue para ese partido. Nos golpeó. Y Namibia era un partido duro. Venías de esa derrota y tenías que salir a ser favorito, a ser protagonista, y para Namibia era la final del mundo mundial, no había mañana para ellos. Lo que pasó en los primeros minutos contra Namibia fue un poco de cansancio y un poco de sacarse de arriba lo de Italia. Pero una vez que el equipo hizo una pausa en el entretiempo, se pusieron las cosas claras y volvimos a las bases que Uruguay siempre trabajó y fue fuerte, el scrum y el maul, y a partir de ahí se trajo. Desde acá aún cuesta mirarlo a la distancia y sacarse esa rabia interna de no haber cumplido el gran objetivo. Pero tenemos que estar orgullosos de todo lo que hemos hecho, tratar de no mirar lo que pasó en ese segundo tiempo con Italia y quedarnos con lo bueno y con todas las mejoras que tuvimos. Ayer lo escuchaba el técnico de los All Blacks hablando de nosotros, y creo que eso lo generamos nosotros, lo ganamos nosotros. Ya vamos a tener revancha con Italia o con el que venga después, ahora tenemos la mejor semana del mundo contra los All Blacks.

¿Cómo se encara esta semana desde esos dos niveles? Por un lado es un sueño jugar contra los All Blacks, los tipos que viste jugando desde que eras un niño. Y por el otro lado entrar a competir, en un contexto que ya no es el de otros mundiales, sabiendo que estaban muy lejos. Vienen de un primer partido donde perdieron por 15 contra Francia y estuvieron hasta el final en partido.

Es un desafío enorme para nosotros. La parte más importante, que es muy difícil, es manejar el tiempo del partido nosotros. Creo que a Italia le pasó eso, salió a jugarle igual a igual queriendo quizás ser un poco más ambicioso de lo que se debería ser con los All Blacks, y le salió caro. Uruguay debe acoplarse al plan de juego, manejar los tiempos del partido. Va a ser muy importante el uso del pie, cómo Uruguay se arma después de una patada. Si veías ayer cada contraataque de los All Blacks era una oportunidad. Por eso es tan importante en estos días el análisis y el entender el plan de juego que estamos construyendo esta semana, para mantener el control de los tiempos del partido durante más minutos. Y no olvidarnos del ADN de este equipo que es jugar, cuando lleguemos a sus 40 yardas, a nuestras 60 en ataque, proponer lo nuestro. Pero hasta ahí tratar de tener control de lo que va pasando para no darle oportunidades porque estos tipos tienen todas las herramientas: el uso con el pie, el offload. Si no estás presente o no estás en una zona cómoda para enfrentarlo, va a ser duro.

Está ese desafío extra de no solo defenderte, porque si solo te defenés contra Nueva Zelanda te van a hacer mucho daño.

Sí, por eso digo que tener control de eso va a ser clave. Cuando usemos el pie va a ser para recuperar la pelota, o para disputarla y no darles tiempo, no hacer patadas largas a su triángulo final, porque cualquier triángulo final que armen ellos es buenísimo, ya sea con Barret, McKenzie o el que sea. No hay que darles tiempo y para eso hay que estar bien armados, bien plantados e ir a defender bien arriba.

¿Cómo ves las formaciones fijas? A Italia, un equipo Tier 1, lo pasó por encima en el scrum.

Creo que el partido con Italia fue una alarma muy importante para nosotros. Los partidos contra Francia e Italia los fuimos construyendo en ese aspecto, el scrum arrancó difícil y lo fuimos mejorando. Pero los All Blacks no le dieron esas chances a Italia. Sobre todo cuando cuando defienden el scrum, meten una presión terrible. Creo que Uruguay va a tener que encontrar salidas de distintas opciones para ejecutar rápido esa formación fija para obtener la pelota y jugar. Ahí va a estar el éxito o no del scrum, obtener y jugar. Por otro lado venimos laburando bien el line y el maul, sabemos lo que nos vamos a encontrar pero Uruguay ha trabajado mucho, con Pablo (Bouza) ha sido una pata fuerte de la mesa. Creo que nos vamos a medir y a plantarnos en defensa como hemos hecho, y en ataque tratar de lastimar con eso. La clave es seguir analizándolos, viendo qué oportunidades tenemos y dónde hacer foco para sacarlos de su zona de confort.

¿Cómo vas viendo tu Mundial?

La verdad es que estoy contento con mi rendimiento. Jugué los dos primeros partidos de titular, que era algo que visualizaba y quería lograrlo, y lo logré. Estoy contento y no siento tener nada que reprocharme, eso me deja tranquilo en cuanto al rendimiento. Disfruté mucho los minutos que me tocó jugar. Más que mirar para atrás miro para adelante, y quiero entrar a la cancha el jueves y estar a la altura de los All Blacks. Contra Francia e Italia siento que estuve a la altura en el contacto, en la defensa. Quiero repetir eso contra los All Blacks y construir un buen partido contra ellos. Ese sería un final positivo para mí en este Mundial, lograr tener

80 minutos de calidad contra los All Blacks.

Viene ya ese último partido del Mundial y después esto sigue, ¿qué va a hacer de tu futuro?

Como hablamos antes de Mundial, mi idea es seguir jugando a rugby profesional y hoy la posibilidad certera que tengo es Peñarol en 2024, pero estoy abierto a oportunidades, las estoy buscando. Me gustaría probar el rugby en Europa. En la MLR ya estuve mi experiencia y deportivamente prefiero el Super Rugby Américas. Y si no sale nada seguir construyendo la base en Uruguay, con los chicos más jóvenes y aportar desde ese lado está bueno. Obviamente cuando pasan los años volver a arrancar una pretemporada en enero allá cuesta un poco, es una realidad. Pero yo sólo jugué un Super Rugby Américas, porque la de 2022 no la pude jugar por lesión, así que a diferencia de otros que están en mi situación, mi desgaste es un poco menor. Creo que se viene una etapa de recambio, en todo sentido, y estar ahí presente creo que va a ser importante para la URU y para el grupo. Así que tengo motivaciones de todas las partes.

En una de las conferencias de prensa Andrés Vilaseca dijo que está difícil para que Los Teros puedan tener más competencia, así que queda buscarla en el rugby de clubes. Algunos de ustedes han llegado a un nivel en el cual el Super Rugby Américas también debería levantar un poquito para que ustedes sigan haciendo un desafío. O si no irse al exterior. ¿Cómo ves ese problema?

Hay un debate muy grande a nivel Mundial de la competencia de los Tier 2. Sería genial que más jugadores de este plantel puedan llegar a las grandes ligas, sumaría mucho para Los Teros tener roce del que estamos teniendo ahora, todos los fines de semana. Muchos de este grupo tienen nivel, y te lo dicen el Rata (Arata) y Manu (Leindekar), que tienen esa experiencia y nos dicen que estamos preparados para jugar con un equipo de primer nivel. Pero la entrada está muy difícil, en Inglaterra no paran de bajar equipos, ahora uno de segunda división lo dieron de baja por problemas financieros. El mercado del rugby es difícil, pero por algún lado se va a tener que encontrar esa solución, y si no seguir construyendo de abajo como venimos, y remando como hacemos, que conlleva un esfuerzo muy grande, pero cuando te toca estar en estas situaciones la frutilla de la torta vale la pena. en resumen hay varios jugadores que podrían emigrar a equipos grandes, ojalá se abran puertas y que la vidriera de este mundial sea una oportunidad.