La receta que trabajan Los Teros para aguantar física y mentalmente y sobrevivir al scrum ante los All Blacks

Bajar las cargas físicas y mentales para llegar frescos al útlimo partido del Mundial, nada menos que ante los All Blacks. Sacar las pelotas propias rápido en el scrum, y aguantar como se pueda en el scrum defensivo. Ese fue el resumen de los conceptos que manejó el coach de forwards de Los Teros, Óscar Durán, en conferencia de prensa en el Novotel de Avignon, junto al hooker Guillermo Puhjadas y al segunda línea Manuel Rodríguez.

“Hemos planificado la semana para llegar muy bien físicamente. Pese a que nosotros tenemos dos días más de descanso que ellos, será una semana de poca carga física para llegar al partido con las baterías llenas y con mucha energía”, dijo Cochi, explicando la agenda de Los Teros en estos días: tuvieron libre el viernes, hicieron un entrenamiento de poca exigencia el sábado por la mañana, gimnasio por la tarde y volverán a tener libre el domingo.

Y además puso otro tema arriba de la mesa: la posibilidad de cambios, y de utilizar a muchos jugadores que vienen con pocos minutos. “Hay jugadores frescos. Tenemos algunos que tienen pocos minutos o que no tienen ninguno”, dijo Durán, que tras el Mundial se irá a Estados Unidos para ser coach de forwards de Miami Sharks.

Conferencia de prensa en el hotel de Los Teros en Avignon

Cochi Duran (coach scrum), Manuel Rodriguez y Guillermo Pujadas

Como manejar las cargas físicas y mentales

Pero no solo hay que llegar frescos físicamente sino también en lo mental. “Lo que planificamos en la parte física lo aplico también en la parte mental. Las cargasn hasta ahora han sido bajas. Hay una planificación con respecto a la parte mental del partido y no es muy distinta a la del partido anterior. Tenemos que jugar con lo que tenemos enfrente, jugar cada minuto. Con Namibia ibamos 14-0 y el equipo estaba tranquilo, en el segundo tiempo entramos y nos marcan y nos podíamos haber caído de vuelta, y el equipo seguía tranquilo. Esa tranquilidad es la que necesitamos para jugar este tipo de partido”, dijo el coach, que además hizo hincapié en la motivación que implica jugar ante Nueva Zelanda. “Mentalmente enfrentar a los All Blacks no necesita mucha preparación, es el partido que todo el mundo quiere jugar, es el rival que todo el mundo quiere enfrentar. Me imagino que para los jugadores es un día soñado, para nosotros los entrenadores también. No hace falta mucho más que eso, pero sí es cierto que tenemos que jugar 80 partidos de un minuto y ver cómo salimos”.

“El objetivo con All Blacks es técnico y es táctico. Hemos visto y analizado el partido anterior y nos vamos poniendo objetivos por distintas zonas de la cancha, y cierto sistema que queremos implementar”, agregó Cochi.

El exTero mundialista en 2015 también habló sobre qué enseñanzas les dejó la impactante goleada de los All Blacks 96-17 ante Italia, que había vencido 38-17 a Uruguay, y opinó que en ese resultado hay un factor importante de bajón mental de los azzurri. “El score fue muy abultado, demasiado. No sé si nos sorprendió, de cierta manera ellos venían dolidos del partido inaugural, puede que no se hayan sacado del todo la espina de (la derrota con Francia) contra Namibia (victoria 71-3 de los All Blacks). En el juego fueron ampliamente superiores. Del otro lado me imagino que Italia esperaba otro tipo encuentro, y al verse fuera del partido hizo que se salieran completamente y el score fuera más abultado todavía. Estoy seguro que ellos tenían otras expectativas, al no cumplirse eso generó mucha desconfianza y ahí se les descontroló el partido”.

Italia fue arrasada por Nueva Zelanda en el scrum, lo cual es otro punto de alarma pensando en el duelo ante Los Teros. Al respecto, Durán indicó: “Tenemos que ser lo más competitivos posible. Estamos analizando cada detalle de las formaciones fijas en general, porque también en el line out ellos ayer fueron sobresalientes, Italia prácticamente no pudo jugar de ninguna formación fija. Debemos tratar de mejorar las cosas que venimos entrenando, para hacerlo más eficiente. Por ejemplo en el scrum, si tenemos la posibilidad de jugar una pelota rápida en canal uno, y lo mismo con el line, buscar sorprender o tener otras alternativas”.

“En el scrum defensivo tenemos que hacer lo que podamos, la verdad”, se sinceró. “Nosotros hemos mejorado en el último tiempo en el scrum defensivo, en el Mundial fuimos de más a menos penales hasta llegar al último partido que no tuvimos ninguno en contra y muchos a favor. El scrum viene en crecimiento y vamos a intentar mantener eso: mediante una estrategia que plantearemos, tratar de por lo menos equipararlo la mayor cantidad de tiempo que podamos. El tiempo es el otro factor que va a ser difícil, ellos físicamente son de los más fuertes del mundo entonces nosotros vamos a tener que intentar equiparar eso durante la mayor cantidad de tiempo posible”.

Durán también se refirió al respecto que mostró a Uruguay el DT neocelandés Ian Foster, quien destacó como Uruguay complicó el partido ante Francia, lo que, según dijo, los obligará a esforzarse. “Me alegra en cierto punto y me siento respetado como equipo, me parece que es lo que nosotros venimos a hacer, mostrar lo nuestro y que se nos escuche y que se nos vea. Me acuerdo de las declaraciones de Andrés (Vilaseca) después de la conferencia de prensa del partido contra Francia, que no había nadie y de repente aparecieron un montón de periodistas. Son señales de que por lo menos nos están apretando atención y eso me parece que está bueno, me alegra”.

Declaraciones de Guillermo Pujadas

"Para cualquier deportista siempre se quiere es bueno competidor con los mejores. Yo crecí mirando a los All Blacks, así que para mi es un sueño poder tener la oportunidad de probarse con ellos. Hay que hacerse a cargo del desafío, porque la verdad es que no vamos a ir a pasear, sino que vamos a tratar de proponer. Es el momento para saber dónde estamos parados. En cada scrum, en cada line, en cada situación del juego es una oportunidad para saber en qué estás bien, en qué estás más o menos y qué tenés para mejorar”.

“Me parece clave estar en partido los 80 minutos, porque por lo general un equipo que saca mucha diferencia tiende a aflojar un poco. Pero Nueva Zelanda no lo hace con nadie. Es un partido de 80 minutos que hay que tratar de jugar a igual”.

“No solo el partido de ayer, yo los miro hace 15 años, es impresionante. Para mí es tremendo desafío probarse contra los mejores. Creo que es un plus que vamos a tener nosotros, que no solo es el último partido Mundial sino que es la primera vez que Uruguay se va a enfrentar a un equipo así, contra uno de los scrums más fuertes del mundo. El trabajo está hecho, solo hay que afinar las estrategias y por más que prevengamos cosas los problemas van a surgir. Depende de los ocho juntos como pack tratar de encontrar soluciones. Tengo muchas ganas de que llegue el jueves y ver como estamos”.

“El Mundial lo estoy viviendo muy feliz, acompañado de mi familia que me vino a apoyar y me acompañaron por todos lados. El grupo es hermoso, son 32 hermanos que tiran para el mismo lado. Me propuse antes de venir disfrutar cada momento y se pasó volando, no solo el mundial sino toda la preparación”.

Manuel Rodríguez

Es un sueño poder jugar contra los All Blacks. Creo que si se da una o dos veces es mucho. Debemos estar preparados para no pasarla mal.

“Era mi sueño estar acá y trabajé para esto. Por más que en las últimas semanas por ahí me tocó jugar poco, estoy muy contento, creo que cuando termine el Mundial me voy a dar cuenta”.

“Pensando en nosotros, lo de ayer lo tenemos que tomar como ejemplo para no irnos del partido, porque hay un momento en que la Italia se cayó anímicamente y ahí ellos te lo hacen pagar”.