Donald Trump: la niña de 7 años que todavía cree en Papá Noel pese a la pregunta que le planteó el presidente de EE.UU.

Reuters El presidente y su esposa hablaron con varios niños de EE.UU. horas antes de Nochebuena.

Horas antes de Nochebuena, Collman Lloyd quería saber por qué parte del mundo iba Papá Noel en su recorrido para repartir regalos a todos los niños que se portan bien.

La pequeña de Lexington, Carolina del Sur, Estados Unidos, llamó al servicio del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad, por sus siglas en inglés) que rastrea los movimientos del personaje navideño.

La llamada de la menor de 7 años y las de otros niños que tenían la misma inquietud que ella, fueron transferidas al presidente de EE.UU., Donald Trump, y a su esposa, Melania Trump, que estaban sentados bajo dos árboles de Navidad gigantescos en la Casa Blanca.

Fue una cuestión que le planteó el mandatario a la menor la que causó sorpresa en las redes sociales y algunos medios de comunicación, que la consideraron "inapropiada".

Trump le preguntó a Collman Lloyd si ella todavía creía en Papá Noel.

La menor le respondió "Sí, señor" y Trump le dijo: "Porque a los 7 años, eso (la creencia) es marginal, ¿no?" (poco común).

"Sí, señor", volvió a contestar la niña.

La llamada

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=vTc3kSbndZM

Trump: ¿Qué vas a hacer para Navidad?

Collman: Creo que probablemente pondremos algunas galletas (para Papá Noel) y luego estaremos con nuestros amigos. Eso es todo.

Trump: Pásala bien.

Collman: Sí, señor.

Trump: ¿Sigues creyendo en Papá Noel?

Collman: Sí, señor.

Trump: Porque a los 7 eso es marginal, ¿no?

Collman: Sí, señor.

Trump: Que la pases bien.

Getty Images ¿Es poco común seguir creyendo en Papá Noel a los siete años?

Contenta

El diario The Post and Courier, de Carolina del Sur, habló con Collman al día siguiente de la llamada.

La niña le dijo al periódico que estaba contenta de haber conversado con el presidente de EE.UU.

"Yo estaba como 'wow'. Estaba sorprendida. No fue (angustioso), solo tuve que pensar en cuál era la verdad", contó.

Sobre su creencia en Papá Noel, la pequeña admitió que no sabía el significado de "marginal" y que después de hablar con Trump, ella y su familia dejaron bizcochos y leche chocolatada para el personaje.

La comida había desaparecido en la mañana del 25 de diciembre, y debajo del árbol de Navidad había un regalo con el nombre de Collman.

Los padres de la menor dijeron después que no tenían ningún problema con la forma en la que el mandatario había hablado con su hija y que su comentario había sido politizado injustamente.

"Me parece loco que se haya convertido en todo un tema. Es Navidad", dijo el padre de Collman, Donald J. Lloyd, al portal Buzzfeed, y agregó que su hija todavía creía en el anciano de los regalos.

"Me encantaría mantener separadas a la política y a la Navidad. No me molestó, me gusta hablar con mis hijos como adultos", señaló.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=gp-BJURhOlA