Dos películas y dos series para conocer a los hermanos que revolucionan las pantallas independientes

Blue Jay

Uno de los elementos que más identifica a los Duplass es el mumblecore, un movimiento cinematográfico que ellos mismos ayudaron a construir con películas como Cyrus y, justamente, Blue Jay. En él los personajes transitan vidas corrientes, tienen dudas existenciales, la sensación permanente de estar perdidos y solos en el mundo y todo es retratado con un realismo descarnado y absoluto. En Blue Jay, los Duplass abordan (como productores) el mumblecore a través del encuentro de Jim (el propio Mark Duplass) y Amanda (Sarah Paulson), dos ex novios del liceo que se encuentran fortuitamente en un supermercado y deciden pasar un día completo juntos. Está en Netflix.

Outside in

Otro de los rasgos que más identifica a estos dos cineastas que comparten padre, madre, familia, apellido y oficio es que muchas veces actúan las películas o series que dirigen o que producen. En Outside in –que está realizada por Lynn Shelton pero producida por ellos dos– el que se pone delante de cámaras es Jay, el mayor de los dos. En esta película premiada en el Festival de Toronto en 2017, Jay Duplass es Chris, un cuarentón que queda en libertad luego de estar veinte años preso por un crimen en el que estuvo involucrado, pero del que no participó activamente. La cárcel ha hecho mella en él y en su manera de relacionarse con el mundo, pero durante el tiempo de encierro se guió por un faro especial: Carol, una antigua profesora que luchó por reducir su pena y sacarlo antes de tiempo. Cuando ambos se encuentran, ahora sí, en el mundo exterior, se produce un choque romántico que desbarajusta toda la estructura familiar de la mujer e impulsa a ambos a tomar decisiones complicadas. Está en Netflix.

Wild Wild Country

Los Duplass mostraron con esta serie documental que no tienen miedo a meterse con el formato o el tema que sea. En Wild Wild Country, la dupla se inmiscuye en un hecho del pasado que marcó a una pequeña localidad del estado de Oregon y que, posteriormente, motivó titulares en todo el país: la llegada de una secta religiosa a cargo del gurú hindú Osho, durante la década de 1980. Los Duplass reconstruyen a fuego lento cada uno de los episodios que marcó a la comunidad, y a través de testigos y abundante material de archivo ofrecen seis contundentes horas de televisión. Fue un éxito en Sundance y acaba de ganarse el Emmy a mejor serie documental. Más que merecido. Está en Netflix.

Room 104

Después de crear series como Togetherness o Transparent, los Duplass se pasaron al género “antológico” con Room 104, una producción de HBO que se estrenó en agosto de 2017. El foco de esta realización es una habitación, la número 104 del título, que pertenece a un hotel que podría estar en cualquier parte de Estados Unidos. Cada uno de los capítulos está ambientado en la habitación, pero presenta historias diferentes cuyo único punto de contacto es el espacio. Por el lente de los Duplass desfilan historias que rayan el horror, la comedia más histriónica y episodios dramáticos. En total son 12 entregas de media hora de duración y ya está confirmada una segunda temporada. Está en NS NOW y HBO GO.