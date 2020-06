Drama, violencia y amor: siete platos fuertes para ver este fin de semana

LA 92

El crimen de George Floyd a manos de la policía de Minneanapolis hace algunos días encendió la mecha del conflicto racial en Estados Unidos. Sin embargo, y aunque los disturbios son los peores desde el asesinato de Martin Luther King, no es la primera vez que sucede en años recientes. Pocas cosas han cambiado desde que en 1992 Rodney King fue agredido brutalmente por cuatro agentes de la policía de Los Ángeles, y fue a partir de ese hecho que, en la ciudad californiana, se produjeron algunos de los peores disturbios en repudio a la violencia racial de los últimos años. LA 92, un documental de NatGeo estrenado en 2017, repasa a través de un vasto archivo de video la tensión de los días previos al juicio de King, el veredicto y luego la ola de protestas que, literalmente, prendieron fuego a la ciudad de Los Ángeles. Está disponible en Netflix.

My brilliant friend

Cuando Lila Cerullo desaparece sin dejar rastro, la escritora Elena Greco –su amiga de toda la vida– recuerda los inicios de ese vínculo inquebrantable que se forjó entre la violencia y la pobreza de posguerra en las calles de Nápoles. Y a partir de ahí, se narra esta serie basada en la exitosa saga napolitana de la escritora Elena Ferrante. A través de los caminos disímiles de sus protagonistas, My brilliant friend reconstruye la historia y la expone desde el sufrimiento de dos mujeres que se unirán de forma muy apasionada y despiadada a la vez. En HBO GO y en NS NOW.

Monos

Después de algunos retrasos propios de la extraña agenda de estrenos que Netflix hace y deshace, llega a la plataforma de la N roja Monos, una película colombiana dirigida por el director Alejandro Landes que tiene, sin embargo, una fuerte impronta uruguaya: la producción corrió a cargo de Mutante Cine y del productor y editor Fernando Epstein.

Esta película es una inmersión en el conflicto armado colombiano, pero no a gran escala, ni siquiera a mediana escala: apenas somos testigos de un pequeño grupo de adolescentes armados que, en la cima de una montaña y alejados de cualquier tipo de civilización, tienen la misión de mantener viva a una rehén estadounidense y a una vaca. Allí, sus días pasan entre el aburrimiento, los juegos inventados, los disparos de prueba, los entrenamientos y las tensiones propias de la pubertad. Todo eso, sin embargo, cambia radicalmente cuando un hecho particular los lleva de la montaña a la selva.

Monos es una de las propuestas más impactantes que dejó el 2019. Fue un éxito en Sundance y también en Cinemateca, donde se estrenó el año pasado. Muchos han visto conexiones con Apocalypse Now, pero sobre todo evoca a El señor de las moscas. Y ahora, cosa rara, está disponible en Netflix.

El campeón del mundo

Un hombre que conoció la gloria mundial, que fue el campeón de todo, que baja del Olimpo a su pequeño pueblo perdido en el interior uruguayo y que debe aprender que su vida ahora es eso y que tiene un hijo a su cargo. El campeón del mundo, el documental uruguayo de Federico Borgia y Guillermo Madeiro, podría presentarse así. Pero también así: esta es una historia de grandeza, derrotas, resignaciones, masculinidades cuestionadas, paradigmas rotos, la corrupción de la carne, herencias que no se quieren transmitir y un vínculo de padre e hijo que tensa al límite pero que nunca se rompe, ni siquiera con el final. El campeón del mundo fue una de las mejores propuestas del 2019 y ahora se puede ver gratis hasta el 24 de junio en la web del festival LongShots de la BBC, evento del que participa.

Van Gogh en la puerta de la eternidad

El pintor Vincent van Gogh es un personaje fascinante que ha tenido varios rostros a lo largo de la historia del cine, entre ellos uno a cargo de Kirk Douglas y otro animado en la reciente Loving Vincent. El último retrato es el que el actor Willem Dafoe imprimió en esta película, por la que estuvo nominado al Oscar a mejor actor en la edición de 2019.

Dirigida por el alemán Julian Schnabel, Van Gogh en la puerta de la eternidad se pasea entre los últimos años de la vida del artista en Arlés, Francia, pintando alguno de los cuadros más famosos de la historia del arte y generando su propia leyenda a través de su trabajo y también de la relación con su hermano Theo y con su enemigo, el también pintor Paul Gauguin (Oscar Isaac). Está disponible en HBO GO y en NS NOW.

La flor de la vida: la serie

En 2018, las realizadoras uruguayas Adriana Loeff y Claudia Abend estrenaron su segundo largometraje documental: La flor de la vida. La historia de la película giraba en torno a las idas y vueltas de una pareja de la tercera edad, que en el final de su vida deciden separarse. Pasó el tiempo, el material excedente de aquel rodaje se guardó en un cajón después del estreno y las directoras se olvidaron. Pero llegó la pandemia y con ella una iniciativa de la ANII que llamaba a pensar contenidos para esta época tormentosa. Y ambas lo decidieron: el archivo volvería a abrirse.

El resultado es La flor de la vida: la serie, una producción de tres episodios de poco más de quince minutos que recorre historias que aparecieron en la película, pero que eran funcionales a la pareja principal. La nueva serie salta entre las historias de dos personas viudas que a los 80 años deciden pasar sus últimos años juntos, una mujer que se convierte en atleta en la tercera edad y un hombre que emprende la misión de terminar la escuela en el final de su vida. Tanto los tres capítulos de la serie, como el largometraje documental original, están disponibles gratis en el canal de Vimeo de MMS Films, la productora de las realizadoras.

Judy

Después de estar seis años alejada, Renée Zellweger volvió al cine en 2019 en la piel de la cantante y actriz estadounidense Judy Garland; un papel que le valió el Oscar a Mejor actriz. La actuación de Zellweger fue destacada especialmente por los críticos.

Esta película dramática y biográfica sigue la carrera de Garland el último año de su vida. A treinta años de haber protagonizado El mago de Oz, la actriz llega a Gran Bretaña, pone un freno y recuerda su historia. Mientras tanto, la estrella de Hollywood se topará con quien será su quinto esposo. Se estrena este mes en NS NOW.