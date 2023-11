Javier Milei ante empresarios: "Si estalla un Rodrigazo, la inflación puede pasar al 1.800%"

Javier Milei hizo acto de presencia hoy ante el "círculo rojo" durante los últimos momentos de su extensa campaña electoral en busca de la presidencia. El líder libertario participó en un almuerzo en el Hotel Alvear con los ejecutivos del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), un foro compuesto por directivos de las principales cámaras empresariales.

"Nos encontramos ante la elección más trascendental de los últimos 100 años", expresó el economista al iniciar su exposición. Enumeró estadísticas que, según su perspectiva, señalan al país en dirección a una crisis. "Queremos transitar hacia la hiperinflación o la estabilidad monetaria", planteó después de analizar indicadores de pobreza y tipo de cambio.

"También estamos planteando la disyuntiva entre populismo y República. El verdadero salto al vacío sería continuar por este camino de empobrecimiento e inflación. El miedo genera parálisis. Si la gente se paraliza, el statu quo gana. Nosotros proponemos un cambio real", afirmó, cuestionando la campaña del miedo emprendida por su rival en las urnas, Sergio Massa, con la colaboración del Estado.

Sentado en la mesa principal, Milei compartió espacio con los empresarios Daniel Funes de Rioja y Marcos Pereda. También estuvo presente su hermana Karina, ubicada junto a Betina Bulgheroni. Karina Milei saludó a Alejandro Bulgheroni y a Eduardo Eurnekian, quien tuvo al hoy candidato presidencial como asesor económico durante su tiempo en la Corporación América. El resto de los comensales eran los miembros del consejo directivo del CICyP.

Después de una breve introducción, Milei respondió a las preguntas elaboradas por la cúpula empresarial. "Estamos frente a la peor crisis de la historia, combinando elementos del Rodrigazo de 1975 y la hiperinflación de 1989, así como lo vivido durante la crisis de 2001", comparó el economista al referirse a la devaluación del peso y al denominado "sobrante monetario". Advirtió sobre el aumento de la inflación: "Podemos llegar a tener un 1800, un 2000 por ciento que generarían más pobres".

Milei en el almuerzo del Cicyp

"En el año '75, ese excedente llegaba a 5 puntos del PBI, pero sucede que, en ese momento, la demanda nacional de dinero era 10 puntos del PBI y ustedes tenían 15. Entonces, fíjense que lo que estaba sobrando era el 50% de la demanda de dinero. En ese cuadro, cuando Celestino Rodríguez se queda sin dólares y no le queda otra que sincerar y la tasa de inflación se multiplica por 6. Pasa del 30 al 180%. Y lo más grave es que la pobreza pasa del 5 al 25%.

Para Milei, la situación actual es "muchísimo peor" y argumentó: "La demanda nacional de dinero son 5 puntos del PBI y la observada está en 10. Quiere decir que el desequilibrio no es del 50%, sino que es del 100%. Por lo tanto, en materia de desequilibrio monetario estamos mucho peor que en la previa del Rodrigazo".

Sobre el cepo cambiario, el libertario, que se enfrentará el próximo domingo a Sergio Massa, de Unión por la Patria, intentó seducir al círculo rojo que lo escuchó atentamente luego del clásico almuerzo que ofrece la institución.

"El cepo cambiario... Ustedes pueden mirar el problema desde un punto de vista moral y lo pueden mirar también desde el punto de vista técnico. Para mí las dos visiones son complementarias. El tema moral no es una cuestión menor y muchos economistas la dejan de lado y no la consideran y para mí es vital. Lo primero es ¿por qué el cepo? Es decir, si yo me gano mi dinero honradamente, ¿por qué no me lo puedo gastar en lo que se me da la gana?".

"¿Por qué el Gobierno tiene que decidir que puedo comprar o no?¿Quién es el Estado para decir 'podés comprar esto, no podés comprar esto, podés comprar dólares o no lo podés comprar o se los vendo a mis amigos más barato o no'? Es un cercenamiento a la libertad, es inmoral. No me dejan disponer del fruto de mi trabajo", enfatizó Milei.

Y ejemplificó: "Es como que ustedes tomen su salario o los ingresos de su empresa y no puedan disponer ustedes porque lo va a disponer el Gobierno. ¡Vamos, despierten! No se dejen robar. No se dejen que le maltraten el derecho de propiedad de esa manera. No lo podemos permitir. No importa que hace 100 años que nos vienen ultrajando. ¡Hay un momento que hay que rebelarse! ¡Es ahora!".

Más temprano, Pereda había abierto el encuentro con un saludo y un mensaje breve, con algunos reclamos que parecían dirigidos al kirchnerismo. "Es indispensable lograr la unidad de todos los argentinos. Necesitamos recrear la esperanza", dijo el empresario, quien protestó por el "constante desafío a las instituciones". Añadió: "La República no pertenece a ningún candidato ni a ningún funcionario. Licenciado Milei, queremos la plena vigencia de la Constitución Nacional".

Milei en el almuerzo del Cicyp

El candidato de La Libertad Avanza visitó el CICyP por última vez en junio pasado, un mes y medio antes de las PASO, cuando apenas aspiraba a obtener un tercer puesto decente y no imaginaba tener buenas posibilidades de llegar a un balotaje. Desde entonces, participó en otros eventos ante el empresariado, como el Council of Americas, aunque declinó la invitación para otros encuentros: en el coloquio de IDEA protagonizó una "contracumbre" fuera del programa oficial y en los últimos días rechazó una invitación de la Unión Industrial Argentina (UIA) para exponer sus planes ante empresarios fabriles.