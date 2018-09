Duro ataque de José Pedro Malet al básquetbol de Peñarol

El excampeón sudamericano de básquetbol con Peñarol, José Pedro Malet, disparó su bronca expresando que el club vuelve a la actividad de la mano de gente que no es idónea, que el lanzamiento “fue de cuadro de barrio” y disparó que el técnico Diego Castrillón y el gerente Luis Pierri “son de Nacional”.

“Tito era el técnico”

“Diego Castrillón es hincha de Nacional. Luis Pierri es hincha de Nacional. ¿Sabés quién es el técnico de mi proyecto, y es de Peñarol: Álvaro Tito. Campeón con Peñarol. Es la persona indicada para llevar adelante el proyecto. Álvaro cumple todos los requisitos y sabés una cosa, es de Peñarol”, comenzó diciendo el exjugador del club en el programa 100% Deportes de Sport.

El referido profesional es el actual técnico de Trouville con quien ya inició los entrenamientos de cara a la Liga Uruguaya de básquetbol.

Malet, que como reveló Referí trabajaba en la idea de la vuelta del básquetbol al club desde el año 2013, expresó: “Quiero que vuelva el básquetbol pero con la gente capacitada, esta no es la gente capacitada en ningún sentido. Así que la vuelta del básquetbol luego de 35 años de papelones, donde hubo un Pae Manosanta de presidente de Peñarol. ¿Vamos a volver a lo mismo? Ese es el enojo que tengo”.

Crítica a Barrera

Malet comentó que estuvo reunido con el presidente del básquetbol de Nacional, Martín Elgue, para elaborar planes en conjunto. “Estaba todo pronto, teníamos una comisión empresarial dispuesta a apoyar. Acá hicieron una presentación y no había ni un sponsor. Tengo todo planificado desde hace años, el básquetbol juvenil, todo. Pero Barrera no tuvo tiempo para escuchar a una persona que desde hace 10 años estuvo preparando el básquetbol y viene un día el señor Di María, que no sé ni como se lama, a decirme que es el presidente que está armando el básquetbol. ¡Pero este me está hablando en serio! 'A mí me avala Barrera, me dijo'”.

Y concluyó diciendo: “Esto parece el lanzamiento de un cuadro de barrio. Quiero que la gente sepa que había un plan de trabajo con gente que tenía ganas de trabajar y que es del básquetbol, y que es de Peñarol, y no fue escuchada por esta directiva. Esta directiva es un papelón”.