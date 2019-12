Eduardo Lust: "Soy enemigo de la disciplina partidaria"

"Soy enemigo de la disciplina partidaria", aseguró este lunes Eduardo Lust, diputado electo de Cabildo Abierto. El abogado constitucionalista entiende que los legisladores deben tener "libertad de seguir su camino" cuando en el Parlamento se tratan "temas muy puntuales" que les generan "un problema ideológico o de conciencia", según dijo en el programa Doble Click (FM Del Sol).

Cabildo Abierto es uno de los cinco partidos que integrarán la coalición de gobierno conformada por el presidente electo, Luis Lacalle Pou. Para el líder blanco este acuerdo garantiza la gobernabilidad de su mandato, respaldado por el documento "Compromiso por el país": "Tenemos 17 senadores y 56 diputados", aseguró en octubre.

Sin embargo, este lunes Lust indicó que todavía no puede decir si va a votar todos los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, ya que no conoce su contenido. "Hay que estudiarlos y hacer aportes. Si se está de acuerdo, se votará", precisó.

“Creo que el presidente Lacalle no espera tener legisladores que voten sin pensar, sin razonar”, defendió Lust. Aun así, dijo que confía en que la "coincidencia ideológica en grandes temas" de los integrantes de la coalición facilite la concreción de acuerdos.

En diálogo con El Observador la semana pasada, Lust adelantó su postura sobre la disciplina partidaria: dijo que la rompería si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto por Cabildo Abierto. También reconoció que no conoce a "90% de la gente" que integra la lista que impulsó su candidatura (84) y dijo que no todos los integrantes del lema le caen bien.

“Manini me reprocha que soy demasiado independiente”, dijo en referencia al senador electo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien hace pocos días distribuyó entre los legisladores electos un código de conducta parlamentaria.

Lust publicó este jueves un tuit en el que afirmó que "la seguridad jurídica (...) permitirá parar el tren y la planta de UPM". Esto en principio contradice los planes de Lacalle Pou, que se comprometió a respetar los acuerdos firmados por el gobierno de Tabaré Vázquez y la empresa filandesa.

El diputado electo aclaró este lunes que su afirmación no respondía a Cabildo Abierto, partido que no expresó una postura oficial sobre estos proyectos, más allá de que en campaña Manini Ríos se comprometió revisar "punto por punto" el contrato si ganaba las elecciones.

Desde diciembre de 2018 –antes de la fundación de Cabildo Abierto– el abogado asesora a un grupo de personas que se verán afectadas por el trazado de la vía férrea. Desde entonces han juntado cerca de 50 mil firmas para que el gobierno se vea obligado a cambiar el recorrido del tren.

En resumen, la solución que Lust les brindó abre la posibilidad de que que en cada localidad afectada se realice un referéndum para decidir si el tren de carga debe pasar o no por las zonas urbanas. "Si usted dice que un tren va a pasar por 18 y Ejido, acá en Montevideo sería un escándalo", señaló en el programa radial.