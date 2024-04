"Si sigue así va a quedar repetidor": Delgado volvió a criticar a Orsi por sus ausencias en eventos del agro

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado volvió a arremeter contra su competidor Yamandú Orsi luego de que el precandidato frenteamplista le dijera que lo notaba "preocupado" por su agenda y que la última vez que le habían pasado lista "fue en el liceo".

"Orsi está faltando demasiado seguido. Si sigue así va a quedar repetidor. No soy yo el que le pasa lista. Se lo va a pasar el sector productivo, los gremios rurales. No es la primera vez. Permanentemente cuando hay ámbitos para explicar las propuestas, en este caso al sector agropecuario, no aparece. No aparecen por prejuicios con el agro y porque tienen que decir la verdad, y la verdad está en una de las páginas del programa donde hablan de aumentar impuestos al agro, a la renta y al patrimonio", dijo este sábado en rueda de prensa.

El ida y vuelta comenzó cuando Delgado criticó a Orsi y a Carolina Cosse por no acudir a la Expo Rural Melilla. "Lamento mucho que los dos principales candidatos del Frente Amplio no hayan venido hoy como no fueron a la Expo Activa. Son instancias bien transversales, bien democráticas, con todos los candidatos para poder escuchar y en segundo lugar interactuar con el punto de vista del sector agropecuario que tenemos hoy y las propuestas para mañana", dijo en rueda de prensa.

Ante esto, Orsi le replicó: "Es la segunda vez que Álvaro Delgado se preocupa por mi agenda. La última vez que me pasaron lista fue en la escuela. No, en el liceo también me pasaban lista", señaló Orsi en una rueda de prensa realizada en un comité de base del barrio Buceo, donde tuvo una actividad con militantes.

Orsi señaló que estuvo este viernes en Cerro Largo, por lo que la agenda no le permitió asistir a la feria agropecuaria.

"Pero mi relación con las gremiales de productores se manifiesta a partir de mis acciones en la Intendencia de Canelones y ahí hay una lista larga de buen vínculo . Y de verdad lo importante no es mi agenda, bastante más importante es la agenda de los productores", afirmó.

Por otra parte, se refirió a cambios en los impuestos, un tema recurrente en las campañas electorales y sobre el cual Delgado aseguró que no habrá aumentos en un eventual gobierno suyo.

"Es común en el Partido Nacional siempre decir que si ganan otros van a aumentar los impuestos. Me alegro que él no lo vaya a hacer porque la otra vez dijeron que no lo iban a hacer y lo aumentaron. Fundamentalmente el IVA por las tarjetas, basicamente. Es bueno que corrija su visión", dijo.