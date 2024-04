Álvaro Delgado prometió que en caso de ser electo presidente "no va a subir los impuestos"

El exsecretario de la Presidencia y actual precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, repasó las políticas exitosas implementadas durante el gobierno actual de Luis Lacalle Pou y presentó sus propias propuestas en caso de ser electo presidente asegurando que su potencial gobierno no subiría los impuestos.

Durante un evento realizado en la sede de la Lista 5 de Montevideo, ubicada en Avenida Brasil y la Rambla, en el que también hablaron la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, Valeria Ripoll -exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM)-, el subsecretario del Ministerio del Interior Pablo Abdala, Delgado tomó la palabra y dijo: "En nombre de todos ustedes, en nombre de todo el esfuerzo del gobierno en estos cuatro años, en nombre de la Lista 5 de centro que ustedes han creado, en nombre del compromiso militante que tenemos y que vemos todos los días en todo el país, en nombre de los jóvenes que usan su tiempo para militar por el Partido Nacional y por el futuro, quiero que sepan que voy a dejar el alma en la cancha para ser presidente de la República".

"Este es un gobierno que a pesar de cinco crisis que tuvo que pasar de las cuales nos costaron 4.500 millones de dólares es el gobierno de mayor sensibilidad social en los últimos 30 años, es un gobierno que hizo el shock de la infraestructura más importante en los últimos 50 años es un gobierno que encaró la reforma de Seguridad Social que hace más de 20 años está necesitando. Es un gobierno que encaró la reforma educativa", afirmó el precandidato.

Sobre los 16 organismos públicos que se inauguraron en Casavalle y lo que significó para los barrios cercanos, dijo: "Para los cinco barrios de Montevideo que demoraban una vida en venir al centro para hacer los trámites, eso es descentralización real, eso es sensibilidad social y eso es acercarle el Estado a la gente".

"Demagogia es decir que dono el sueldo para cambiar la política social, eso es demagogia, o para cambiar la realidad social. Hubieran pensado antes en hacerlo cuando tenían que cuidar la plata a la gente, nosotros cuidamos cada peso de la gente como si fuera propio", dijo en referencia a lo pedido de Mujica de donar parte del sueldo de algunos representantes de gobierno.

Sobre los impuestos y las propuestas de FA agregó: "Cada peso que ustedes pagan en impuestos y voy a decirle una vez más para aquellos sordos que no quieren oír porque el Frente Amplio vuelve de vuelta. Vuelve una vez más a no ser claro en este tema y a estar rondando la posibilidad de redistribuir la carga impositiva; cuando dice eso es porque te la quieren dar. Nosotros somos claritos. El Uruguay no lo necesita y nuestro gobierno no va a subir los impuestos, la gente lo merece"

Acerca del apoyo a los discapacitados y sus planes con respecto al tema expresó: "Vamos a crear una Secretaría de Discapacidad en la Presidencia de la República para que se encargue de coordinar las políticas de discapacidad y llegarle a todo aquel que lo necesite, para que tengan la contención y el apoyo que muchas veces reclaman".

"Vamos a ganar esta elección con alegría, con entusiasmo, con coraje y con orgullo, con mucho orgullo, vamos a decirle a esa gente que no solo el Uruguay estuvo en buenas manos, sino que nos comprometemos nosotros, que el Uruguay va a seguir cambiando y va a seguir estando en buenas manos, muchas gracias", cerró Delgado.

La que tomó la palabra en primer lugar fue la vicepresidente Beatriz Argimón, quien habló, entre otras cosas, acerca de las políticas de salud de Delgado.

"No importa si vivimos en Montevideo o en algún departamento del interior, si vivimos en las ciudades o lejos de las ciudades. Ese derecho que tenemos todos los compatriotas a tener una atención en salud como corresponde, a tener acceso a la salud como corresponde, a tener precisamente el acceso a los derechos que como ciudadanos nos pertenece".

Sobre la inauguración del centro de salud Enrique Claveaux, ex hospital Filtro, afirmó: "Los portadores de la sensibilidad social no mostraban la realidad que hoy en las redes sociales nos dedicamos a mostrarles a ustedes. En que condiciones recibimos ese centro hospitalario y en que condiciones está quedando hoy para que haya una atención de salud con dignidad, como nuestros compatriotas merecen".

Por otro lado, habló Ripoll y se refirió a la "telenovela" que ha estado viviendo con ADEOM: "Cada una de las cosas que han dicho se cae por su propio peso porque votaron el balance, por lo tanto no faltaba plata. Porque votaron el balance de la Federación y tampoco faltaba plata, porque si me pago el teléfono soy la única que me pagaba el teléfono". Además, sobre el tema agregó: "Lo que sí le digo a la directiva de ADEOM es que muchachos suelten, me fui hace 8 meses. Estoy acá y de acá no me voy a ir, suelten"

"Entiendo lo que les pasa, entiendo el nerviosismo, entiendo todo esto porque cuando están acostumbrados a utilizar herramientas que no son de ellos, la de los sindicatos, la de la militancia social, la del feminismo. Todas las herramientas que en realidad son de todos, pero que ellos se las apropian y hicieron un discurso donde este gobierno iba a eliminar las políticas sociales de que este gobierno iba a ir contra los pobres de que iban a gobernar los fachos" Y para cerrar expresó: "Dijeron tantas mentiras que llega la campaña electoral y no saben cómo van a enfrentar a la gente. ¿Entonces qué hacen? Te distraen y persiguen.

Recordando y haciendo un "homenaje" al fallecido senador colorado Adrián Peña, Pablo Abdala dijo que "era un luchador, un combatiente y murió luchando, combatiendo. Me interesa señalarlo porque su lucha y su combate es el mismo que el nuestro. El luchado por su Canelones natal, luchado por su Partido Colorado y nosotros estamos librando esta partida en Montevideo y estamos por supuesto militando por el Partido Nacional"

"Otros que se hagan cargo de la tristeza, otros que sigan intentando construir relatos para ver si destruyen la realidad de los números, de las cifras y de los resultados nosotros nos quedamos con los datos. Nos quedamos con los resultados palpables y tangibles que son los que la población percibe y por eso mismo es que estamos plenamente confiados de las oportunidades electorales que tenemos", dijo el subsecretario.

"La propuesta de Álvaro no solo es creíble, sino que además tiene los antecedentes de su propia trayectoria y de la trayectoria del gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou. Los partidos hay que jugarlos y las elecciones hay que disfrutarlas y las campañas electorales hay que procesarlas y después las urnas se tienen que abrir y allí tienen que estar los votos", dijo sobre el cierre de su discurso Abdala.