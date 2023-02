Edward Snowden denunció que con los objetos derribados por el Ejército norteamericano se pretende tapar el escándalo de Nord Stream

El caso de los objetos voladores no identificados sobrevolando el cielo norteamericano parece no tener fin. Ahora, la frutilla del postre la colocó Edward Snowden. El ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), es decir alguien que algo sabe sobre el tema, declaró que “todo se trata de una cortina de humo”.

“La ansiedad por la aparición de tres globos derribados sobre los Estados Unidos fue generada por el Gobierno de Biden para distraer la atención de periodistas y del público de la investigación de los actos de sabotaje en el sistema de gasoductos Nord Stream”, dijo el hombre que en junio de 2013 hizo públicos en los diarios The Guardian y The Washington Post documentos públicos clasificados de alto secreto sobre programas de espionaje ilegal realizados por las centrales de inteligencia norteamericanas. “Ojalá fueran los alienígenas”, bromeó Snowden. Y alertó en su cuenta de Twitter: "Pero no son extraterrestres, es sólo el viejo pánico artificial, una llamativa molestia que asegura que los reporteros sobre la seguridad nacional sean asignados a investigar tonterías de globos en lugar de presupuestos o ataques (al estilo del Nord Stream)". Lo que Snowden dice que el gobierno de los Estados Unidos pretende tapar con los supuestos ovnis derribados, es el artículo que el pasado miércoles, el reportero Seymour Hersh publicó en su blog personal. Allí, Hersh denunciaba que buzos de la Marina estadounidense habían colocado los explosivos bajo los gasoductos Notd Stream que llevan el gas ruso a Europa. La Casa Blanca rechazó rápidamente la acusación, pero la noticia ya había dado la vuelta al mundo y hacía recordar que el propio presidente Joe Biden había dicho poco tiempo atrás que los gasoductos permitían a Vladímir Putin usar "el gas natural como arma para sus ambiciones políticas y territoriales". La cuestión es que este martes, desde Washington comunicaron que los tres "objetos derribados el 10, 11 y 12 de febrero en el norte de Estados Unidos y en Canadá, por orden del presidente Joe Biden, eran quizás globos con funciones comerciales o científicas inofensivas". Y que luego del caso del globo chino, no quisieron arriesgarse con lo observado por los radares militares. En relación a los twitters de Snowden, Adrienne Watson, portavoz de la Casa Blanca, dijo que se trataban de "una ficción completamente falsa". Y corroboró que el Ejército estadounidense había destruido tres objetos aéreos distintos, “aproximadamente una semana después de derribar un globo aerostático chino que había sobrevolado parte del país durante unos días”. El globo fue presentado por Washington como una nave espía china. Pekín refutó la acusación diciendo que se trataba de un objeto civil de estudio meteorológico. En cuanto a los otros tres objetos derribados con posterioridad, hay pocos detalles, limitados por las autoridades norteamericanas. De ellos, se sabe que el primero, considerado una “amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles”, fue derribado el pasado viernes, cuando volaba a unos 12.200 metros sobre el espacio aéreo de Alaska. El segundo, se trataba de un “objeto cilíndrico” que las fuerzas militares neutralizaron el pasado sábado sobre el territorio de Yukón, en el noreste de Canadá. Al día siguiente, un tercer objeto que volaba a una altitud de seis kilómetros sobre el lago Hurón, ubicado en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá fue abatido por el ejército norteamericano.