El 42% de los uruguayos tiene intenciones de "veranear en algún balneario" esta temporada

Una encuesta de Equipos Consultores reveló que el 42% de los uruguayos tienen intenciones de "veranear en algún balneario" esta temporada.

Equipos asegura que veranear algunos días en algún balneario es mayor entre los residentes de Montevideo, que entre quienes viven el interior. "Los montevideanos, a pesar de tener una ciudad con playas, migran más que los habitantes del resto del país", dicen.

Los uruguayos con mayor poder adquisitivo se mueven más a los balnearios que aquellos de niveles socioeconómicos bajos. Casi dos de cada tres (63%) del sector alto y medio alto migran a estos lugares en verano.

"La proporción disminuye en los estratos medios y medio bajos, y aún más en los estratos bajos, donde tres de cada cuatro (76%) permanece en sus hogares en esta época del año".

La mayoría de la población (58%) no veraneará. Según el relevamiento, no lo harán porque no tienen licencia en esta época del año, porque no poseen recursos económicos para hacerlo, porque no pueden hacerlo por razones de salud o familiares, "o simplemente porque prefiera permanecer en su hogar".

Entre quienes no visitarán ningún balneario, puede concurrir que “por el día” puedan visitar las distintas playas sin necesidad de moverse de su hogar. Se trata de un "comportamiento que también es típico de los uruguayos".