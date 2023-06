El 96,5% de los alumnos de Madrid aprobó la EvAU y una chica de origen coreano obtuvo la mejor nota

Con mucha tensión y expectativa, los 38.258 estudiantes de Madrid se enfrentaron el jueves a los exámenes de la Evaluación de Acceso a la Universidad en Madrid (EvAU), prueba clave para ingresar en las universidades públicas.

Más del 96,5% ha conseguido aprobarlos, dos puntos más que el año pasado.

Algunos como la estudiante de origen coreano Hai Park se han llevado una grata sorpresa. La joven de 18 años recibió una llamada de la Universidad Carlos III desde donde le dieron la noticia de que había conseguido la nota más alta de todo Madrid: un diez sobre diez en la fase general.

Hai nació en Seúl, Corea del Sur, y se mudó a Madrid con 8 años. Estudió en el Instituto Jaime Ferrán en Collado de Villalba y tiene claro la carrera que quiere estudiar: el Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales.

"Yo tenía una motivación clara y bastante fuerte, por eso me esforcé tanto", explica Hai. "Cuando me han llamado no me lo podía crear, me ha sorprendido mucho". "Estaba pensando en un plan F porque no estaba segura de mi examen", añade.

“Durante los días previos a los exámenes estaba muy estresada, cada día era más difícil concentrarse y sentía que no estaba mejorando. Sufrí una crisis interna, pero luego conseguí centrarme y lo superé", explica.

A pesar de las dificultades y del estrés, Hai ha conseguido un 13,65 sobre 14 en su nota final, lo que le permitiría sin problema cursar durante los próximos años la carrera que tanto deseaba. "Tengo el sueño de ayudar a la gente, poder servir de puente entre Corea y España, mis dos culturas", "Me gustaría ser fiscal o diplomática en un futuro".

“Mis amigos ya sabían que iba a sacar buena nota, a pesar de que siempre voy algo insegura a los exámenes". "Hoy voy a celebrarlo comiendo con mi familia". "Mi madre y mi padre están muy orgullosos de mí. El resto de mi familia aún no lo sabe", decía Hai.

"Cuando llegué a España me resultó difícil adaptarme a la nueva cultura, pero tener buenos amigos y profesores me ayudó mucho". Hai se alegra de haber estudiado en Madrid porque en Corea el sistema educativo es más duro: "Mis amigos de allí me cuentan que tienen clases particulares y extraescolares y a mí no me gustan las clases particulares", comentan entre risas.

Una vez publicadas las notas de la selectividad, el verano comienza para muchos de estos jóvenes que podrán dejar apartados sus libros a un lado, después de estos dos años, y disfrutar de las vacaciones.

"Yo iré con mi familia a Seúl este verano, tengo ganas de ver a mi familia y a mis amigos de allí. También iremos a alguna isla como Jeju", añade Hai.