El agua comenzó a cotizar en Wall Street por primera vez en la historia

El agua comenzó a cotizar este lunes en el mercado de materias primas, debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará como el del petróleo, el oro o el trigo, informó radio Sarandí, en base a un información de CME Group.

La escasez se debe a la explotación excesiva del recurso por el sector primario, la industria y el consumo, agravado por el impacto del cambio climático.

El nuevo benchmark con clave de cotización NQH2O cerró su primer día de operaciones con una ganancia del 1,06%, para cerrar en US$ 486.53 por acer-pie (una medida de volumen utilizada en Estados Unidos, equivalentee a 1.233 metros cúbicos), con un rango de fluctuación de US$ 481 y US$ 486.

Según el CME Group, NQH2O es una nueva solución de derivados para cubrir la exposición al precio del agua; la empresa considera que los futuros del Nasdaq Veles California Water Index apoyará la administración del riesgo de precio asociado con la escasez de agua en el mercado de agua más grande de Estados Unidos.

El índice Nasdaq Veles California Water Index, con el ticker NQH2O, se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California, donde el precio del bien se duplicó en los últimos 12 meses, según el mencionado indicador.

El valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercado del agua. Según CME Group, la cotización del bien en la bolsa permitirá hacer una mejor correlación entre oferta y demanda en los distintos mercados.

China y Estados Unidos son los principales consumidores de agua del mundo. Las Naciones Unidas proyectaron las dos terceras partes del mundo podrán experimentar escasez de agua en los años por venir.

El crecimiento de la población mundial y de las grandes urbes dispara la demanda del agua, cuya producción es limitada. El 70% de la superficie terrestre está conformada por agua, pero solo 3% es agua dulce y la mayor parte de esta se encuentra "almacenada" en los polos o es subterránea, lo que deja 0,3% del 3% mencionado apta para el consumo humano.

Sobre CME Group

CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange y Chicago Board of Trade) es un grupo estadounidense de mercados financieros que opera una bolsa de opciones y futuros. Posee y opera grandes mercados de futuros y de derivados en Chicago, Nueva York, y tiene instalaciones de cambio en Londres, Asimismo, es propietaria de los índices bursátiles y financieros del Dow Jones, y del CME Clearing Services, que proporciona liquidación y compensación de intercambios comerciales. Es uno de los grandes del sector financiero mundial.