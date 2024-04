El emotivo reencuentro de Lali Espósito y Joaquín Sabina: "Música, Madrid y amigos"

El presente de Lali Espósito en España refleja el fruto de años de arduo trabajo. Su presencia constante en el país europeo es evidencia de ello. Desde su participación en la serie Sky Rojo hasta sus colaboraciones en programas como El Hormiguero, la producción de su último disco y su debut como jurado en Factor X, Lali se enfrenta a nuevos desafíos con emoción, manteniendo un enfoque tanto en su carrera musical como actoral.

Mientras se encuentra inmersa en el estudio de grabación preparando su próximo álbum, Lali vivió un momento emotivo al encontrarse con Joaquín Sabina, un encuentro que compartió con sus seguidores a través de una foto en Instagram. La imagen de ambos abrazados en un sillón, acompañada por el texto "Música, Madrid y amigos", generó una gran repercusión en las redes, recibiendo miles de likes y cientos de comentarios elogiosos: “Todo lo que está bien en el mundo”, “No se si quiero ser Sabina para estar con Lali, o Lali para estar con Sabina” o “Si algo faltaba para que te ame más era esto. Fotaza con el maestro. Sos la uno, Lali”.

Además de su talento artístico, Lali continúa llamando la atención con su estilo único y osado, combinando lo sensual con lo cotidiano. Una imagen reciente en un camarín, donde luce un remerón blanco, provocó una ola de elogios por su elegancia y sofisticación.

La primera participación de Lali en Factor X no pasó desapercibida, especialmente cuando se emocionó hasta las lágrimas al escuchar la interpretación de Rosse, una concursante con una historia de vida difícil. Rosse reveló valientemente antes de su audición que había sufrido "abusos sexuales durante varios años desde pequeña". Por esta razón, decidió interpretar la canción "Dragón" de Lola Índigo, dedicándola "a la niña que fui y a la infancia que me robaron".

Lali Espósito y Joaquín Sabina

La joven, sin zapatos y con una confianza palpable, canalizó su dolor a través de la música, compartiendo: "Fue con 4 años hasta los 13. Era muy pequeña. Mis padres no lo supieron hasta hará tres años o así y me da rabia pensar que esto lo están pasando más niños y adolescentes, y que no estén diciendo nada. La música me ha ayudado a exteriorizar lo que sentía. Si le mandara un mensaje a esa niña, le diría que ella lo hizo lo mejor que pudo, que no tuvo culpa de nada, que no debe tener ya vergüenza y que ha sido fuerte para sobrellevarlo. Gracias a ella soy quien soy y tengo la fuerza que tengo".

"Yo estoy muy conmovida", dijo Lali, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada. "Me cuesta mucho decirte algo. Sí... Perdón", expresó antes de que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. Luego, tomando aliento, compartió unas palabras de apoyo y admiración hacia la concursante.

"Vos no sabés el valor que tiene que estés acá hoy. Porque del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar o no sabe cantar y no encuentra el medio para decir. Y vos lo hiciste y eso te transforma en más allá de una guerrera personal y una resiliente absoluta, te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que pueda existir, que es la música. Te agradezco que estés aquí hoy. Personalmente y por toda la gente que está del otro lado", concluyó Espósito.

Con el respaldo unánime del jurado, Rosse avanzó a la siguiente etapa, donde fue abrazada por sus padres, presentes en el estudio, en un momento cargado de emoción y esperanza.